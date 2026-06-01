Edwin Prado llega a WKAQ 580 AM con su programa radial

Llega una nueva voz a la radio puertorriqueña. El abogado Edwin Prado estrenará mañana, martes, 2 de junio, su programa radial en WKAQ 580 AM.

El nuevo espacio radial, “Juicio Final con Edwin Prado” se transmitirá todos los martes a las 8:00 p.m. y contará con retransmisión los jueves a misma hora pero por la frecuencia 740 AM.

El licenciado, quien cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento y en casos criminales de alto perfil, se propone presentar el mundo del derecho desde una perspectiva accesible, humana y transformadora. Previo a llegar a la radio, Prado hizo en abril el concepto en formato de podcast y ahora amplía su alcance con transmisiones en vivo.

El programa combina análisis legal, entrevistas, testimonios reales y reflexiones sociales con el propósito de educar, orientar y empoderar a la audiencia. A través de segmentos dinámicos y mediante un lenguaje claro, el espacio abordará temas legales de relevancia cotidiana.

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“Juicio Final con Edwin Prado” cuenta con cinco segmentos. “Puerto Rico: cuna del entretenimiento” destacará entrevistas con empresarios, abogados, productores y artistas para hablar sobre su trayectoria y experiencias. El invitado para este martes será el productor Rafo Muñiz.

El segmento “Milagros en las cárceles” contará con testimonios de personas que estuvieron privadas de libertad y encontraron en la fe un camino de redención y esperanza. Alexander Capó Carrillo, conocido como “Alex Trujillo”, Samuel Benjamín Reyes y Rafael Pagán Cruz “Ghandi” son algunos de los invitados en un espacio de reflexión y transformación espiritual.

En “Yo fui mi propia ruta” Prado compartirá historias sobre su trayectoria, luchas y vivencias que lo han formado como figura pública. Mientras que “Crónicas de radio rebelde” presentará narraciones basadas en el documento “Discursos Textos y Grabaciones de Radio Rebelde” de Carlos Franqui, que relatan momentos clave de la Revolución Cubana.

La interacción con el público será mediante “Pregúntale a tu abogado”, en la que el licenciado responderá y aclarará dudas legales.

“Me siento muy motivado con esta oportunidad. En este programa voy a compartir mis anécdotas con una perspectiva honesta. Además de asuntos de familia, justicia penal y derechos civiles, con mis invitados quiero llevar historias de vida, resiliencia y superación y crear un impacto positivo en la audiencia”, expresó Prado en declaraciones escritas.

El bagaje profesional de Prado incluye la asesoría y representación legal de importantes artistas, productores y sellos discográficos. Entre las figuras y empresas que han formado parte de su trayectoria destacan Don Omar, Daddy Yankee, Anuel, Romeo Santos, Ricardo Arjona, Vico C, Pina Records y Fania Records, con experiencias que nutrirán el programa con relatos, aprendizajes y perspectivas únicas sobre la industria del entretenimiento.

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Con esta nueva etapa en la radio, “Juicio Final con Edwin Prado” busca convertirse en un espacio de referencia para quienes desean comprender mejor el sistema legal, conocer historias inspiradoras y participar de conversaciones relevantes para la sociedad puertorriqueña.

Prado lleva años batallando contra el cáncer y se ha sometido a varios tratamientos y cirugías. Con su testimonio como paciente también presentará una perspectiva de la realidad de vivir con la enfermedad dentro de los asuntos legales y su profesión.