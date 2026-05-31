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Francia retira su participación del Miss Universe 2026, a celebrarse en Puerto Rico

La organización respondió al comunicado emitido por Miss France

31 de mayo de 2026 - 6:11 PM

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El título de Miss France 2026 lo lleva Hinaupoko Devèze. (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

De cara a Miss Universe 2026, la organización Miss France anunció que se retirará de la competencia y no enviará a una representante a la gran final, que este año se llevará a cabo en noviembre en Puerto Rico, luego de las polémicas surgidas durante la edición de 2025.

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La decisión, difundida a través de un comunicado en sus historias de Instagram, tomó por sorpresa a seguidores del certamen, ya que el país europeo ha sido uno de los más activos dentro de la industria.

En el mensaje, que aún circula en la plataforma X, Miss Universe Francia señaló que busca mantenerse fiel a la identidad y los compromisos del concurso: “en este momento, ya no se alinean con la reciente evolución y dirección del certamen internacional, especialmente tras los numerosos problemas surgidos durante la edición de 2025”.

El comunicado también llega en un momento en el que comienzan las preparaciones para conocer a las próximas representantes de cada país: “La Compañía Miss Francia seguirá atenta a los futuros acontecimientos del certamen y espera volver a participar próximamente”, señalaron.

Frédéric Gilbert, presidente de la organización Miss Francia, expresó en el mismo documento que, si bien el certamen siempre ha sido una oportunidad para proyectar a su país a nivel internacional, también tienen la responsabilidad de garantizar la fidelidad e integridad de la identidad del concurso de Miss Francia, con lo que justificaron su elección.

¿Qué dijo Miss Universe Organization?

La entidad organizadora de Miss Universe respondió al comité francés a través de sus redes sociales, donde aseguró que trabajará para mantener la participación del país en el certamen: “La Organización de Miss Universe anuncia un nuevo capítulo para Miss Universe Francia comenzando con el ciclo 2026”.

Añadieron que supervisarán y promoverán directamente la plataforma en Francia, reforzando el compromiso, la excelencia y el profesionalismo que define a la marca Miss Universe a nivel mundial.

El comunicado concluye: “Esta nueva dirección marca un paso emocionante hacia el fortalecimiento de la visibilidad, el desarrollo y la alineación global de Miss Universo Francia, mientras continúa empoderando a la próxima generación de mujeres en el escenario internacional”.

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