Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico celebrará el primer festival bilingüe de comedia queer

El evento “Comedia Cuir Fest” será en Abracadabra en Santurce

31 de mayo de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gabe González y Vico Ortiz son parte del festival. (suminisnistra)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La escena artística y la comunidad LGBTQ+ suma un nuevo espacio con la llegada de Comedia Cuir Fest (CCF), el primer festival de comedia queer bilingüe en Puerto Rico, una propuesta que busca amplificar voces diversas y celebrar el poder de la risa.

RELACIONADAS

El festival se llevará a cabo el 5 y 6 de junio de 2026 en Abracadabra, en Santurce en un ambiente íntimo y ecléctico.

Parte de los fondos del festival serán donados al True Self Foundation, organización que aúne diversos esfuerzos para aumentar la visibilidad y apoyar directamente a la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico.

El festival contará con talento destacado de la comedia y el entretenimiento queer, como lo es el comediante, actor y escritor puertorriqueño Gabe González, reconocido por su trabajo en medios como CBS, MTV, GLAAD y HBO Latino.

Además participará Vico Ortiz, activista puertorriqueñe conocido por su icónico personaje de “Jim Jimenez” en la serie Our Flag Means Death de HBO Max y por presentar unipersonales. Ortiz se ha convertido en una de las voces más visibles e influyentes dentro de las comunidades LGBTQ+, especialmente entre personas latinas, trans y no binarie.

Vico Ortiz narra su misión como actore de género no binarie

Vico Ortiz narra su misión como actore de género no binarie

Desde el cine y la televisión, le artista puertorriqueñe lucha contra el estigma y los estereotipos.

El festival es una creación de la productora y directora creativa puertorriqueña Cecilia Graña Rosa, quien tras más de una década trabajando en la industria del entretenimiento entre Nueva York y Los Ángeles, regresó a Puerto Rico con la misión de crear espacios inclusivos para las comunidades marginadas a través del arte y la cultura.

“Creemos firmemente en el poder de la comedia queer para abrir mentes y fortalecer vínculos”, lee el mensaje del equipo productor de Comedia Cuir Fest.

Además de presentar espectáculos de comedia, el festival busca posicionar a Puerto Rico como un destino para la comedia queer y generar oportunidades para artistas locales e internacionales dentro de un ambiente seguro, inclusivo y creativo.

La producción también contará con el respaldo de figuras comprometidas con la defensa de los derechos LGBTQIA+, incluyendo productores, activistas y gestores culturales de Puerto Rico y Nueva York.

Más información en el portal de Comedia Cuir Fest

Tags
queerLGBTT+Comunidad LGBTQ+LGBTTQI
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 31 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: