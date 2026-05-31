Puerto Rico celebrará el primer festival bilingüe de comedia queer

La escena artística y la comunidad LGBTQ+ suma un nuevo espacio con la llegada de Comedia Cuir Fest (CCF), el primer festival de comedia queer bilingüe en Puerto Rico, una propuesta que busca amplificar voces diversas y celebrar el poder de la risa.

El festival se llevará a cabo el 5 y 6 de junio de 2026 en Abracadabra, en Santurce en un ambiente íntimo y ecléctico.

Parte de los fondos del festival serán donados al True Self Foundation, organización que aúne diversos esfuerzos para aumentar la visibilidad y apoyar directamente a la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico.

El festival contará con talento destacado de la comedia y el entretenimiento queer, como lo es el comediante, actor y escritor puertorriqueño Gabe González, reconocido por su trabajo en medios como CBS, MTV, GLAAD y HBO Latino.

Además participará Vico Ortiz, activista puertorriqueñe conocido por su icónico personaje de “Jim Jimenez” en la serie Our Flag Means Death de HBO Max y por presentar unipersonales. Ortiz se ha convertido en una de las voces más visibles e influyentes dentro de las comunidades LGBTQ+, especialmente entre personas latinas, trans y no binarie.

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Vico Ortiz narra su misión como actore de género no binarie Desde el cine y la televisión, le artista puertorriqueñe lucha contra el estigma y los estereotipos.

El festival es una creación de la productora y directora creativa puertorriqueña Cecilia Graña Rosa, quien tras más de una década trabajando en la industria del entretenimiento entre Nueva York y Los Ángeles, regresó a Puerto Rico con la misión de crear espacios inclusivos para las comunidades marginadas a través del arte y la cultura.

“Creemos firmemente en el poder de la comedia queer para abrir mentes y fortalecer vínculos”, lee el mensaje del equipo productor de Comedia Cuir Fest.

Además de presentar espectáculos de comedia, el festival busca posicionar a Puerto Rico como un destino para la comedia queer y generar oportunidades para artistas locales e internacionales dentro de un ambiente seguro, inclusivo y creativo.

La producción también contará con el respaldo de figuras comprometidas con la defensa de los derechos LGBTQIA+, incluyendo productores, activistas y gestores culturales de Puerto Rico y Nueva York.