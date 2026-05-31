Michel Gallero sorprende con su mentalismo en Caguas

El ilusionista Michel Gallero ofreció en la noche del sábado una experiencia de mentalismo, entretenimiento e interacción en el Bellas Artes de Caguas que mantuvo al público cautivado de principio a fin.

Desde su llegada, los asistentes fueron recibidos con un sobre negro acompañado de un mensaje que decía “No abrir”. Este detalle marcó el inicio de una velada llena de predicciones y experiencias inesperadas.

Previo al comienzo del espectáculo, producido por Molusco LLC, se presentaron videos que mostraban a Gallero realizando dinámicas de mentalismo con diversas personalidades y artistas.

“Muchísimas gracias a todos los que están aquí; para mí es un honor presentarme en este teatro tan importante”, expresó Gallero luego de realizar su primera dinámica.

A lo largo de la noche, los asistentes fueron parte activa de distintas dinámicas que involucraron cartas, periódicos, números seleccionados libremente por asistentes y ejercicios de percepción realizados con voluntarios escogidos al azar. Cada segmento, acompañado por el estilo cercano y dinámico de Gallero, generando un ambiente constante de humor, participación y sorpresas.

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Uno de los momentos más impactantes de la velada fue una dinámica realizada con una pareja del público, basada en la conexión y percepción entre ambos participantes. Durante la experiencia, uno de los participantes permaneció sin contacto visual con lo que ocurría en el escenario, mientras Gallero interactuaba únicamente con su pareja. Para sorpresa de los presentes, la persona con la que él no interactuaba aseguró experimentar sensaciones en los mismos lugares donde fue señalada su pareja, generando reacciones de asombro dentro de toda la sala.

El mentalista Michel Gallero durante su presentación. (Suministrada)

Otro de los segmentos más memorables fue cuando una participante recordó un significativo dato de su infancia. Sin conocer previamente la historia, Gallero realizó un dibujo que coincidió exactamente con la imagen que la participante tenía en mente y había dibujado. El recuerdo correspondía a una visita al circo junto a su hermana, donde ambas montaban un elefante.

El final del espectáculo incluyó un momento emotivo, vinculado al sobre negro entregado al inicio del evento. Gallero compartió una reflexión sobre las coincidencias de la vida y la idea de que cada experiencia responde a un propósito, logrando un cierre significativo que conectó emocionalmente con la audiencia.

La función estuvo caracterizada por el humor, la improvisación y la constante interacción con el público, que respondió activamente durante toda la presentación.

La noche concluyó con una ovación de parte de los presentes.