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Kany García conquista a 20,000 espectadores en el Estadio Quisqueya en su “Puerta Abierta Tour”

La cantautora celebró su primer concierto en un recinto deportivo en la República Dominicana

31 de mayo de 2026 - 11:27 AM

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La cantautora puertorriqueña agradeció haberse presentado por primera vez en un estadio y especialmente en uno de la República Dominicana. (Stephanie Rojas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Santo Domingo - La cantautora puertorriqueña Kany García desbordó emoción y complicidad este sábado en el Estadio Quisqueya, en la capital dominicana, donde deleitó a 20,000 seguidores en la continuación de su gira internacional “Puerta Abierta Tour”, que la llevará por unos ochenta escenarios de América Latina y Europa.

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La artista, que ha ganado siete Latin Grammys, conectó con el público desde el primer tema que interpretó: “García”, una carta dirigida a la joven Kany, frágil y vulnerable, y a la artista consagrada que sigue enfrentando sus propios temores.

Alternando entre pop y balada, cantó éxitos como ‘Confieso’ y ‘Hoy ya me voy’, así como algunos de los más recientes, entre ellos ‘Tierra mía” y ‘La mala era yo’, que forman parte de su último disco, ‘Puerta Abierta’, compuesto de once temas y en el que rinde un tributo a los migrantes dominicanos con una colaboración con el cantautor Juan Luis Guerra, en ‘Amor bonito’, canción que esta noche interpretó mientras el artista le acompañaba desde un video proyectado en las pantallas que formaban parte del escenario.

La artista, quien saltó a la fama en 2004 luego de ser seleccionada para el reality show Objetivo Fama, no ocultó su alegría por estar en República Dominicana, país que considera “un refugio” desde el inicio de su carrera, por los inmigrantes dominicanos que han echado “para adelante” a Puerto Rico y ahora sufren la separación de sus familias por las redadas migratorias orquestadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según dijo en una entrevista a EFE en abril.

La cantautora puertorriqueña agradeció haberse presentado por primera vez en un estadio y especialmente en uno de la República Dominicana, donde ya en febrero de 2024 actuó con rotundo éxito durante tres noches en el Teatro Nacional de Santo Domingo, y en febrero de 2025 en el anfiteatro de Altos de Chavón, en el este del país.

“Si un país es mi hermano es República Dominicana, que me conoce desde el día uno”, dijo, provocando la ovación del público, conformado por personas de diferentes edades, que cantaron sus canciones de principio a fin.

Y entre canciones y agradecimientos, rindió homenaje, guitarra en mano, interpretando ‘Volveré’, al recordado merenguero Rubby Pérez, quien falleció el 8 de abril del año pasado tras desplomarse el techo de la discoteca Jet Set, accidente que provocó 237 muertes.

Tras su paso por América Latina y Europa, Kany llevará su tour, que arrancó el 17 de abril en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, a Estados Unidos y Canadá en septiembre y, después, regresará nuevamente a México, antes de cerrar oficialmente el 4 de diciembre en San Juan, en su natal Puerto Rico.

Entre los invitados estuvo Draco Rosa.Kany García finalizó la noche interpretando algunas canciones junto al grupo de mujeres percusionistas, bailadoras y cantadoras “Ausuba”.También le acompañó la cantante costarricense Debi Nova.
1 / 30 | Así fue la primera noche con Kany en el Choliseo. Entre los invitados estuvo Draco Rosa. - Stephanie Rojas
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Kany GarcíaRepública DominicanaSanto DomingoConciertosInmigrantesMigraciónMúsica
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