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La boricua Mónica Marie Ortiz logra coronarse como Miss Petite International 2026

La joven cidreña conquistó la corona este sábado en El Salvador

31 de mayo de 2026 - 11:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mónica Marie Ortiz tiene 22 años y es empresaria. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El nombre de Puerto Rico sigue brillando en las concursos de belleza internacional. Esta vez el título de Miss Petite International 2026 lo conquistó la cidreña Mónica Marie Ortiz Figueroa.

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Durante la noche del sábado, se realizó el certamen en la ciudad de San Salvador, en El Salvador, en el que la concursante de Portugal obtuvo la posición de primera finalista, tras la victoria de la puertorriqueña.

La beldad boricua de 22 años es empresaria y propietaria de Mùse Skin Clinic, donde se desempeña como esteticista profesional, dedicada a promover el cuidado de la piel, el amor propio y la seguridad en cada persona que atiende.

Ortiz Figueroa es fundadora de Huellitas de Esperanza, una iniciativa con propósito social creada para impactar vidas y sembrar esperanza en su comunidad.

Según la organización Miss Teen World Puerto Rico, la reina se caracteriza por su disciplina, liderazgo y firme compromiso con el empoderamiento femenino, representando con orgullo la elegancia, determinación y esencia de la mujer puertorriqueña.

Por otra parte, en el mismo certamen, en la categoría Teen del Miss Petite International 2026, la puertorriqueña Sofía de la Madrid logró posicionarse como tercera finalista. Mientras que la corona la obtuvo la candidta de República Dominicana, Samiara de la Cruz.

Tags
Concurso de bellezaMiss Puerto Rico Petite
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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