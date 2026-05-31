Puertorriqueña en Madrid queda impactada por lo que vivió en el concierto de Bad Bunny

La puertorriqueña Gianna Lissette Vega Serrano repetiría una y otra vez el concierto de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, España, sin pensarlo dos veces.

Vega Serrano fue una de las 64,000 almas que deliraron y bailaron en la primera noche, (30 de mayo de 2026) de las 10 funciones que la estrella internacional ofrecerá en la capital española como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

La humacaeña, de 28 años, se mudó hace cuatro años a Madrid y lo que experimentó en el estadio fue una noche histórica y memorable al ver cómo miles de españoles y personas de distintas partes del mundo abrazaron y celebraron la cultura puertorriqueña en voz del artista más escuchado en el mundo, según Spotify.

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Vega Serrano asistió además a uno de los 31 conciertos que ofreció Bad Bunny en su histórica residencia en Puerto Rico y, tras disfrutar el espectáculo en Madrid, confesó que se le haría difícil seleccionar cuál de los dos conciertos le gustó más. Lo único que tiene claro es que ambos han sido los mejores conciertos de su vida.

“He ido a muchos conciertos y este está a la par de la residencia. El martes pasado fui a ver a Harry Styles y este me lo disfruté muchas veces más. No puedo escoger entre el de la residencia y este, porque ambos están muy buenos y, si pudiera ir otra vez, voy sin pensármelo dos veces”, reveló a El Nuevo Día, justo al concluir la primera función de Benito Antonio Martínez Ocasio en Madrid.

Una vez Bad Bunny concluya sus 12 conciertos en España, habrá reunido una asistencia total de más de 600,000 espectadores, cifra mayor a la de la residencia en Puerto Rico, donde unas 475,000 personas asistieron al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot durante 31 funciones.

Cabe señalar que en la isla no existen estadios con capacidad mayor a 30,000 personas sentadas, por lo que el “Choliseo” tuvo un aforo aproximado de 15,300 asistentes por función.

1 / 11 | ¡Madrid se rinde ante Bad Bunny! Así fue su primer concierto en la capital española . El cantante y compositor Bad Bunny junto al cuatrista puertorriqueño, José Eduardo Santana. EFE/ Juanjo Martín - JuanJo Martín 1 / 11 ¡Madrid se rinde ante Bad Bunny! Así fue su primer concierto en la capital española El cantante y compositor Bad Bunny junto al cuatrista puertorriqueño, José Eduardo Santana. EFE/ Juanjo Martín JuanJo Martín Compartir

A la puertorriqueña, el boleto de entrada le costó unos 160 euros ($186.60) y asistió junto a varias amigas españolas que, según contó, la pasaron “divino”.

Sobre los momentos destacados de la noche, Vega Serrano aseguró que quedó impresionada por la manera en que el público abrazó elementos típicos de la cultura boricua.

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“Todo me impresionó mucho y me gustó muchísimo. Pero algo que me impresionó fue ver cómo la gente estaba bailando todo, hasta la plena. No la bailaban como en Puerto Rico, pero se lo estaban disfrutando. También había familias completas. Había una niña en los hombros de sus padres; habían jóvenes de 15 y 16 años con sus amigos disfrutándose el concierto. Era un lugar para todo el mundo”, relató.

La joven también destacó la cercanía que mostró Bad Bunny con el público durante varias partes del espectáculo.

“Bad Bunny se encargó de interactuar mucho con la gente, especialmente en el área de la casita. Se tomó unos 10 o 15 minutos para hablar con las personas y dar abrazos. Había un chico que empezó a llorar porque no podía creer ese momento y Bad Bunny le dio un beso en la cabeza. Todos le decíamos: ‘fuiste bendecido’. Después lo subió al escenario junto a otras muchachas para cantar ‘Acho PR es otra cosa’. Yo pensé que a ese chico lo iban a sacar en ambulancia”, reveló la boricua.

La actriz Ester Expósito fue una de las invitadas a la famosa casita rosa y la interacción entre Bad Bunny y ella se ha ido viral en las redes sociales. El invitado sorpresa de esa primera noche fue el puertorriqueño Myke Towers.

Al preguntarle a Vega Serrano,- que trabaja en mercadeo en España-, qué significó para ella, como puertorriqueña viviendo en Madrid, ver a personas de distintas partes del mundo disfrutar del concierto y de la cultura boricua, respondió emocionada:

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“Allí había gente de Brasil, España, República Dominicana y Ecuador. También había gente de Puerto Rico y puertorriqueños que vivimos en Madrid. Ver que no solo se disfrutan a Bad Bunny, sino también la plena, el cuatro y hasta que se pusieran la pava, aunque algunos le decían ‘el sombrero de Puerto Rico’, fue algo que me emocionó muchísimo“, sostuvo.

“Ahora, cuando digo que soy de Puerto Rico, me dicen: ‘¡Qué guay, tía! Quiero ir a Puerto Rico’. Eso nunca me pasaba cuando me mudé hace cinco años”, añadió.

Para quienes asistirán a las próximas funciones, Vega Serrano adelantó que lo que les espera es “mucho party, mucho brincar y mucho gritar”.

“Me quedé sin voz. La residencia en Puerto Rico fue más emotiva, pero esta fue más fiesta. Mi mayor consejo para quienes vienen es que lleven un abanico de mano. Y otro tip importante: no hace falta acampar ni llegar demasiado temprano”, concluyó.

Bad Bunny regresa hoy, domingo, al estadio Riyadh Air Metropolitano para su segundo concierto y luego se presentará el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio de 2026.