Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vico Ortiz presenta por primera vez en Puerto Rico su unipersonal

Formará parte del True Colors Fest del 2 al 5 de julio de 2026 en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré

28 de mayo de 2026 - 10:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vico Ortiz se presentará como parte del True Colors Fest. (krystal_conye)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Vico Ortiz presenta el estreno mundial en español del unipersonal "Viene viene el drag king”, una propuesta teatral íntima, divertida y profundamente emotiva que formará parte del True Colors Fest del 2 al 5 de julio de 2026 en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

RELACIONADAS

La producción, que ya se ha presentado exitosamente en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, llega a la Isla de la mano de Boundless Theatre y BoriQueer Productions.

Recibiendo reconocimiento internacional por su interpretación como Jim Jimenez en la exitosa serie de HBO Max "Our Flag Means Death", Ortiz se ha convertido en una de las voces más visibles e influyentes dentro de las comunidades LGBTQ+, especialmente entre personas latinas, trans y no binarie.

Proveniente de una familia de artistas puertorriqueños, Gerardo Ortiz y Evelyn Rosario, Vico creció dentro del ambiente artístico y del entretenimiento y actualmente divide su tiempo entre Puerto Rico y Los Ángeles desarrollando proyectos para televisión, cine, teatro y performance. Entre sus trabajos más reconocidos también figuran participaciones en “American Horror Story”, “Criminal Minds”, “Adventure Time: Fionna and Cake”, la serie digital “Dímelo de GLAAD” y el podcast “What Happened in Skinner”. Actualmente forma parte del jurado de King of Drag, una competencia televisiva enfocada exclusivamente en drag kings.

En "Viene viene el drag king”, Vico bajo su alter ego “Vico Suave”, explora con humor, sensibilidad e ingenio episodios de su niñez, su relación con sus padres y su proceso de redescubrimiento personal a través del drag. El espectáculo, con una estética de cabaret y burlesque, utiliza performance, máscaras, títeres, música, baile e interacción con el público para transportar a la audiencia a un universo íntimo y fantástico donde el artista, literal y metafóricamente, se despoja de las capas que protegen su corazón mientras comparte el camino que le llevó a convertirse en drag king.

El espectáculo contará además con la participación de varios Drag Kings y Burlesqueres locales que realizarán un show corto en cada presentación. Los artistas invitados serán: el 2 de julio, Chris Grindher + Dulce Malicia; el 3 de julio, Juicy Bendición + Aries Papi; el 4 de julio, Chris Grindher + Capricoño; y el 5 de julio, Soraya Sauvage + Totally “Not” Viola.

La pieza, escrita por Vico y desarrollada en colaboración con Nikki Levy, cuenta con la dirección de Ismanuel Rodríguez, escenografía de Josue Matías y diseño de iluminación de María Cristina Fusté. La producción ha recibido elogios de la crítica por su originalidad, vulnerabilidad emocional y creatividad escénica, destacándose por transformar el escenario en múltiples espacios llenos de realismo mágico y teatralidad.

Además de su trabajo en la actuación y el performance, Vico se ha convertido en una figura influyente dentro de las comunidades queer y latinas, utilizando sus plataformas digitales para hablar sobre identidad, representación, salud mental, arte drag y autenticidad personal. Su estilo cercano, honesto y lleno de humor ha conectado profundamente con miles de seguidores que encuentran en su historia un espacio de representación y celebración de la diversidad.

Las funciones de "Viene viene el drag king” serán jueves, viernes y sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 4:30 p.m. en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Los boletos ya están disponibles a través de Ticket Center o llamando al 787-792-5000.

Tags
Vico OrtizCentro de Bellas ArtesTrue Colors Fest
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: