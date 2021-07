Le artiste puertorriqueñe, Vico Ortiz, forma parte del elenco principal interpretando el papel de Sargento Valencia en el nuevo thriller mexicano original de Amazon “S.O.Z. Soldados o Zombies”, que estará disponible en más de 240 países y territorios en todo el mundo a través de Amazon Prime Video a partir del 6 de agosto.

La serie, filmada íntegramente en Durango, México, es una coproducción de Dynamo (”Falco”, “Narcos”) y Red Creek (”RompanTodo”) y fue creada y producida por Nico Entel (”RompanTodo”, “Sins of My Father”).

La serie de ocho episodios, dirigida por Rigoberto Castañeda (”Km 31″) sigue al narcotraficante mexicano Alonso Marroquín quien escapa de una prisión en México. Mientras este huye de la policía mexicana, al otro lado de la frontera, un experimento en una base militar estadounidense sale mal y una nueva generación de zombies con habilidades especiales es creada.

El ejército y esta nueva especie convergen en el escondite de Marroquín en medio del desierto, donde comienza la batalla por la supervivencia. El personaje de Ortiz, Sargento Valencia, es la mano derecha y mejor soldado del Coronel Murdoch, quien está a cargo del peligroso experimento secreto llevado a cabo en la base militar cerca de la frontera con México.

Cuando el experimento sale mal, Valencia se encarga de deshacerse de las pruebas. Pero cuando las cosas se salen de control, este tendrá que abandonar sus lealtades y valores y jugará un papel importante cuando comience la batalla por la supervivencia de la raza humana.

“Trabajar en ‘S.O.Z. Soldados o Zombies’ fue un absoluto placer e interpretar a Valencia fue un honor. La equipa creativa me dio rienda suelta para hacer este personaje totalmente mío, así que estoy súper emocionade de ver cómo terminó todo”, indicó Ortiz. “También es el primer ‘showen’ el que trabajé donde predomina el español y de fácil acceso para mi gente en Puerto Rico, lo cual es una gran ventaja”.

Este es el primer papel principal en una serie de televisión para le actore y activista no binarie cuyos créditos pasados incluyen participaciones en “American Horror Story: 1984″ (FX),”VIDA” (STARZ) y un papel recurrente en las primeras dos temporadas de la exitosa serie de Freeform “Everything’s Gonna Be Okay”.

También tiene un papel protagónico en la galardonada serie digital LGBTQ+ “TheseThems”. Entre sus próximos proyectos, Ortiz interpretará a un personaje no binario en la próxima temporada de la serie animada de Nickelodeon “The Casagrandes” y actualmente esta filmando un papel principal en la muy esperada serie de comedia de HBO Max “Our Flag Means Death”, creada por David Jenkins con el ganador al Oscar Taika Waititi (”Jojo Rabbit”) como productor ejecutivo, director (episodio piloto) y en el papel del Pirata Barbanegra.

“S.O.Z. Soldados o Zombies” está protagonizada por el español Sergio Peris-Mencheta (”Snowfall”, “Life Itself”) y los actores mexicanos Fatima Molina (”¿Quién Mató a Sara?”, “Diablero”) y Horacio García-Rojas (”Diablero”, “Narcos: Mexico”).

Además de Ortiz, el elenco internacional incluye al australiano Toby Schmitz (”Black Sails”), el venezolano-canadiense Steve Wilcox, el estadounidense James Moses Black (”This is Us”) y los actores mexicanos Adria Morales (”La Reina Soy Yo”) y Jorge Jiménez (”Narcos: México”). La banda sonora de la serie incluye música de Elton John, T.Rex feat. Ringo Starr, NineInch Nails, Molotov, Control Machete, X Ambassadors, The 1975, IDLES y Alemán + La Plebada.