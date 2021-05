La vida de Vico Ortiz ha estado rodeada de arte desde que nació. Gracias a sus padres, el actor Gerardo Ortiz y la actriz Evelyn Rosario, creció en los teatros del país haciendo asignaciones en camerinos, correteando detrás del telón, ayudando con los vestuarios, actuando, imaginando y descubriendo otros mundos.

Por un periodo se alejó de los escenarios para dedicarse al deporte de esgrima -con el que representó a Puerto Rico a nivel internacional-, pero una vez se graduó de escuela superior, en el 2009, quiso perseguir su pasión artística, por lo que se fue a estudiar a The American Academy of Dramatic Arts en la ciudad de Los Ángeles.

Desde entonces, vive en California, donde ha desarrollado su carrera participando en diversos proyectos, como las series “Everything’s Gonna Be Okay” (Hulu), “Vida” (Starz), así como en cortometrajes que han formado parte del circuito de festivales de la comunidad LGBTTIQ+ a nivel internacional.

Fue precisamente en Estados Unidos que, en el 2016, y luego de un largo proceso de reflexión, Vico Ortiz decidió reconocerse como una persona no binarie, una identidad de género que escapa los límites binarios de hombre y mujer.

“Fue un proceso bastante largo y tenía mucho miedo de reconocerme así porque pensaba qué va a pasar ahora, perderé trabajo, no perderé trabajo. Pero después de reconocer lo importante que es la representación y lo importante que es enviar el mensaje de vivir sin miedo, olvidándose del qué dirán, dije, vamo’ allá, y lo hice público para vivir auténticamente para mí y por mí”, expone.

Algo que le ayudó en el proceso fue precisamente el arte, ya que para ese tiempo llevó a cabo un personaje “queer” en una pieza teatral para el que tuvo que estudiar diversos conceptos con los que se identificó. “Al hacer esa producción y sentirme libre en la fluidez de mis masculinidades y feminidades, dije ‘esto es algo que tengo que tocar más allá del personaje’ y en ese proceso fue que dije ‘este soy yo’’ agrega.

Explicarles a sus padres su decisión fue fácil porque siempre ha encontrado en ellos el apoyo, la comprensión y el amor. El reto principal fue cómo traducir al español todo un lenguaje no binarie que había aprendido en inglés. Fue entonces, que se topó con el grupo La Sombrilla Cuir -que busca impulsar en el país el análisis crítico desde una perspectiva interseccional- que le ofreció herramientas para poder nombrar y apalabrar, aprender y desaprender. Una de esas lecciones fue utilizar el lenguaje inclusivo empleando el uso de morfemas como la letra ‘e’ para hacer hincapié en esa diversidad.

Hace algún tiempo, la comunidad LGBTTIQ+ levantó bandera sobre el hecho de que no todas las personas se sentían identificadas o cómodas con los pronombres él o ella. Fue entonces cuando comenzaron a utilizarse los morfemas equis y más reciente la letra ‘e’, como lenguaje inclusivo, que más allá de una manera de nombrar o crear, es un acto de activismo político que visibiliza y refleja a aquellas personas que los gobiernos y las sociedades han decidido marginar.

“Mi primera salida del clóset fue como lesbiana en el 2011 o 2012, cuando les dije a mis padres, ‘soy gay’. Pero la sexualidad es una cosa y el género otra. La primera vez ellos conocían ese lenguaje y todo fue bien tranquile. Cuando estaba hablándoles sobre yo ser no binarie fue gradual. Lo que hice fue que utilicé mi primer rol no binarie que hice para una serie y la subtitulé con lenguaje no binarie en español para introducirle esos términos, para conectar, para decirles ‘es que yo también soy así”, explica.

La reacción fue positiva y sus padres han estado desde entonces en ese proceso continuo de aprender y desaprender sobre la fluidez de género. “Reconozco que tengo una familia increíble y no muchas personas como yo tienen esa fortuna, por lo que estoy sumamente agradecide y reconozco el privilegio que tengo de tener una familia que quiera conocer más y desprogramarse conmigo”, afirma Vico Ortiz, quien próximamente participará en una serie para HBO Max y otra para Amazon Prime Video.

DE VUELTA AL TEATRO EN PUERTO RICO

Precisamente de su experiencia como persona no binarie, le artiste hablará en la obra teatral “La carta”, a presentarse del 1 al 6 de junio, a las 8:00 p.m., a través de la plataforma virtual de la compañía teatral Boundless Theatre Company.

Con esta producción en formato híbrido, Vico Ortiz regresa a trabajar a Puerto Rico, donde no había tenido la oportunidad de presentarse desde que se fue de la isla hace 12 años. “Después de las cosas que hice en teatro de chiquite, no hice más nada en Puerto Rico porque me mudé a Los Ángeles y he estado allá trabajando en televisión, cine y otras cosas, y ésta es la primera vez que estoy de regreso en Puerto Rico trabajando ya como adulte”, dice.

“La carta”, dirigida por Ismanuel Rodríguez, presenta a tres equipos artísticos, quienes han creado de forma individual su propia versión del cuento de José Luis González, cuyo nombre lleva la pieza. En el caso de Vico, llevó a cabo un monólogo –grabado desde Abracadabra Café Teatro en Santurce- en el que expone con crudeza y utilizando un álter ego las situaciones que enfrenta una persona no binarie, donde muchas veces se les criminaliza por el mero hecho de existir.

“Es una pieza fuerte que trata del discrimen que pasa une cuando es no binarie”, relata. “He tenido la fortuna de que no me han pasado cosas tan terribles, pero las cosas se acumulan. También reconozco que tengo un privilegio de tener recursos donde puedo ir a terapias, tengo familia que me apoya, amistades que me apoyan, pero muchas personas de mi comunidad no tienen esos accesos y se abruman, se sienten como un inconveniente, como un estorbo, y mi pieza básicamente es esa acumulación del que se siente que nunca encaja y que en esta sociedad no hay un espacio para elles. Así que es bastante intensa. Espero que quienes la vean comiencen a ver esto con compasión, simpatía, empatía y que vean el lado humano para que haya un movimiento positivo en el futuro”, observa Vico, quien entiende que la educación es primordial para romper con la ignorancia y el miedo que son algunos de los principales enemigos de la comunidad LGBTTIQ+.

En “La carta”, cada equipo pregrabó su presentación en diversos espacios con la ayuda de un diseñador de producción y todos verán el resultado final de sus procesos el día del estreno de la obra. Lo interesante del formato de la pieza es que el público tendrá la oportunidad de ver material pregrabado, como también secciones que serán transmitidas en vivo. A manera de acercar más la pieza al espectador/a/e, la obra introducirá un elemento interactivo en cada función, donde el público tendrá en sus manos el decidir el destino de cada personaje.

Cada interpretación se grabó en diferentes teatros –en Puerto Rico, Los Ángeles y Nueva York- y en disciplinas diferentes. La actriz y cantante Nancy Millán junto a la diseñadora Pamela López tienen a su cargo la interpretación musical de la pieza en el Teatro Tapia, el bailarín Omar Nieves y la diseñadora Omayra Garriga harán la versión danza desde el Julia de Burgos Performance and Arts Center en la ciudad de Nueva York y Vico Ortiz junto a la diseñadora Karim Rivera darán vida al cuento desde la disciplina del teatro.

“La carta”, que explora la puertorriqueñidad desde diferentes perspectivas migratorias y aborda temas como el discrimen, abuso, rechazo, el amo y desamor, cuenta con la producción de María Cristina Fusté y el compositor y músico Cristian Gautier. Los boletos de la pieza están a la venta en www.boundlesstheatre.org. Para más información, puede escribir a info@boundlesstheatre.org o visitar Boundless Theatre en las redes sociales.

UNA CARRERA DIVERSA

Además de destacarse como actore, Vico Ortiz practica el “drag king”, una forma artística de transformismo donde se personifican diversos estereotipos de género masculino. Le artiste se estrenó como drag king hace alrededor de cinco años, presentándose en diversos escenarios en Los Ángeles, donde es el único drag king de Puerto Rico, por lo que tiene entedido.

Desde entonces, combina su trabajo de cine y teatro, con esta otra faceta artística, donde también ha podido explorar el género. “Cuando comienzo a hacer drag king es que caí en cuenta lo fluide que soy porque quería verme masculino, pero soy bien afeminade, y como que no encajaba, y me gusta eso. Así que te puedo decir que en el drag king encontré el poder de mi energía femenina. Simplemente por no identificarme como mujer no tengo que decir que no a todas las partes más belles mías que son femeninas. Fue ahí que encontré ese balance porque dejé de performear la feminidad como la sociedad quería que la perfomeara, igual la masculinidad, para hacerla a mi manera”, sostiene.

Vico Ortiz -quien ha tenido la oportunidad de presentarse como drag king en Puerto Rico- tiene planes de abrir en la Isla una casa productora para darle cabida a propuestas queer y alternativas dentro del teatro en el país. “El arte sana, el arte conecta, el arte educa de una forma u otra, y qué mejor forma de hacerlo que así”, destaca le artiste que utiliza sus redes sociales para continuar educando sobre el lenguaje inclusivo y sobre las personas no binaries.

“Creo que todavía en Puerto Rico faltaba bastante por aprender. Sin embargo, veo muchas personas jóvenes que están tomando las riendas del asunto y educando. Yo también hago lo mismo haciendo vídeos, educando desde el amor y el cariño porque reconozco que también hay muchas personas que no saben y tienen buenas intenciones, pero tienen miedo. Yo busco ese ‘happy medium’ de decir estoy aquí, vamos a hablar y sin miedo, vamos a practicar porque el lenguaje es una forma de accesarnos, de expresarnos, y sería buenísimo que podamos hablar libremente sin tener el miedo de poder comunicarnos” concluye.