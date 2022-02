Nota del editor: A petición de Vico Ortiz, persona no binarie, se utilizó lenguaje inclusivo al redactar esta entrevista.

Aquel día de mayo del 2020 se encontraba con su madre haciendo una gestión en el banco cuando le artista puertorriqueñe Vico Ortiz recibió un correo electrónico en que le llegó la oferta para ser uno de los personajes principales de la serie “Our Flag Means Death” de HBO Max, que estrenará el próximo 3 de marzo. Desde entonces, asegura que su vida ha dado un cambio de 180 grados.

Las emociones vividas en ese momento se extendieron hasta los miembros de su familia, pues fue a su lado, mientras estaba en Puerto Rico en la casa de sus padres, que vivió todo el proceso de audición y filmación desde una de las habitaciones. Cuatro días después ya estaba en un avión, llegando a Los Ángeles para filmar la serie dirigida por el actor, escritor y productor Taika Waititi, durante el verano del 2021.

“Fueron muchas lágrimas de felicidad, fue la mega fiesta. Estaba con mami en gestiones del banco, me llega la oferta, veo los emails y fue como que ‘pausa, pausa, hay que abrazarnos, hay que llorar’. Después fue llegar a casa y darle la sorpresa a mi papá y a mi hermano, nada, ¡el jolgorio! Pude compartir toda la procesa con mi familia, que ha estado conmigo desde siempre apoyando esta carrera que es tan cuesta arriba”, contó a El Nuevo Día el artiste que a mediados de febrero comienza la promoción de la serie en Estados Unidos, previo al estreno.

El personaje que Vico interpreta es “Bonifacia Jiménez”, quien es parte de la tripulación en la comedia inspirada en la vida real del aristócrata de Stede Bonnet del siglo XVIII, un hombre adinerado que se aburre de su vida burguesa y decide convertirse en pirata.

“Prepárense para reírse muchísimo. La experiencia ha sido una inigualable. El personaje que interpreto ha sido un honor interpretarle y nos parecemos en muchas cosas. En un momento en la serie, par de directoras me dijeron, ‘oye, ¿esto lo escribieron para ti?’ Les digo que no, tuve que audicionar y hacer el ‘call back’. Sin embargo, resonó mucho con las experiencias del personaje. ¡Ya verán!”, dijo en un adelanto sin poder dar más detalles sobre la serie que consta de 10 episodios de 30 minutos, donde comparte créditos con el propio Waititi, Rhys Darby, Leslie Jones, Rory Kinnear, Fred Armisen, Kristian Nairn, Ewan Bremner, David Fane, Samson Kayo, Nathan Foad, Nat Faxon, Joel Fry, Guz Khan, Matt Maher, Con O’Neill y Samba Schutte.

Con “Tito” va impulsando un cambio

Le artiste de 30 años también estará de lanzamiento para la misma fecha en Puerto Rico, cuando estrene la película “Calle de la Resistencia” en las salas de Caribbean Cinemas, para el que encarna al personaje de ‘Tito’, el cual aceptó al condicionar que fuera una figura trans masculina no binarie, y que sus conflictos fueran exactamente los mismos que contaba la historia.

El drama musical, que trata sobre las luchas del pueblo puertorriqueño, funde pietaje de eventos reales con una puesta en escena, transformando así las piezas de una historia trágica en una llena de esperanza y dignidad. La película, escrita por el cantautor Milton Carrero Galarza y dirigida por Denise Balsor, fue filmada en pleno comienzo de la pandemia en 2020.

“Cuando me invitan para interpretar el personaje de ‘Tito’, originalmente estaba escrito para ser un hombre cisgénero heterosexual. Leí el libreto, me senté con Milton Carrero, Marisel y Denise Balsor, y les dije que aquí tenían una oportunidad para hacer de ‘Tito’ una experiencia trans masculina no binarie. Dijeron que sí, pues estaban dispuestos a usar “le” y “elle” como su pronombre. Tuve como condición que el conflicto de ‘Tito’ se quedara igual, que fuera estudiante, líder comunitario y que su papá siguiera siendo policía. Que su experiencia transmasculina, no hiciera que su papá le odiara por ser trans, que sus amistades no tengan dificultades con sus pronombres, que no le añadamos esos conflictos porque le quiero enseñar a la audiencia de que podemos coexistir”, señaló.

Parte de lo que quiere mostrar Vico es que las personas “queer” pueden ser honrades, amades, respetades y sus conflictos no solamente giran alrededor de sus identidades.

“Es bien para pelos esta película, que al final toma imágenes de protestas en Latinoamérica. Nuestra lucha es su lucha también. Cuando nos vamos dando cuenta de eso, que la lucha de esta persona, aunque por encima se vea que no está conectada con tu lucha, sí lo es. Porque es de todes, todas y todos contra el sistema. Cuando nos unimos y realmente luchames por cade une de nosotres, estamos creando el cambio. Cuando ‘Calle de la Resistencia’ se hizo en el 2020 se sentía urgente, cuando se empezó a mostrar en festivales se sentía urgente, cuando salga en marzo se sentirá urgente y seguirá siendo urgente”, agregó.

Atente a la situación que vive Puerto Rico

Así como su personaje “Tito” con el que dice tener similitudes, mañana miércoles Vico se dispone a ser parte de la manifestación de los funcionarios que llegarán a San Juan para protestar en contra del Plan de Ajuste de la Deuda y reclaman mejoras salariales y a su retiro.

“Yo estoy ready para irme a la huelga mañana, pa zumbarme ahí. En primera fila, a gritar, a estar chanteando con todo el mundo. Estoy bien ready para que saquemos a (el gobernador Pedro) Pierluisi y hagamos otro ‘flosheo’ político. Estoy bien cansade, como toda la isla, de ver cómo nos están saqueando el país. Nos están vendiendo frente a nuestras narices y nos están menospreciando la labor comunitaria. Es tiempo de hacer una limpieza ‘full’ de raíz. Todo lo que veo de Puerto Rico es bonito y bello, es por las comunidades, no por lo que el gobierno está haciendo. Es tiempo que nos demos cuenta de eso y nos demos cuenta de lo poderoses, poderosas, y poderosos que somos cuando estamos unidos”, comunicó a la vez que señaló que aún cuando ve gente a su alrededor que está bien pueste para el cambio, admite que cuando va a otros espacios ve que hay mucha resistencia.

Habla de su experiencia como no binarie aunque sienta miedo

Llevar 12 años en la industria del cine y la actuación le ha llevado a percatarse de que personas están escribiendo, produciendo o dirigiendo y no forman parte de la comunidad LGBTTTIQ, caen en estereotipos y en ese ciclo vicioso de que siempre el “issue queer” es salir del clóset, que está confundide, que tiene problema con familiares y amigues.

“Cuando siempre se hacen esas mismas historias, que también son reales y son válidas, son las que caen en el ‘mainstream media’. Así que cuando nuestro subconsciente lo absorbe, en nuestros círculos sociales, lo que siempre vemos es que el hecho ‘queer’ es siempre el mismo y se nos olvida que también somos seres humanos, que hacemos café, que pagamos taxes, que tenemos ‘issue’ con el tráfico, cosas cotidianas…”, resalta.

Además de su trabajo como artiste, como persona ‘queer’ y parte de la comunidad LGBTTTIQ compartió que su propósito es mostrar que existen igual que cualquier otra persona, que tienen situaciones regulares, y que también se pueden identificar con elles. Decir lo que siente ha venido cargado de miedo en un principio y, de igual forma, permanece.

“La verdad es que tuve mucho miedo al principio, como dicen ‘no digas nada porque si dices algo tal vez es posible que no te vayan a castear en algo más’, ese miedo lo tengo todavía, conscientemente lo siento y pienso, en qué me puede beneficiar ahora mismo, qué me va a ayudar a generar cambio, qué me va a ayudar a crecer, qué me va a ayudar a conectar, y aunque a veces siento ganas de vomitar, y cuando estoy a punto de mostrar la idea (diablo, si digo algo me van a votar), respiro hondo y digo mira, ‘me encanta lo que están proponiendo que tal si también proponemos esto’. Hay gente que está puesta para abrirse y hablar más ahora que antes, eso sí lo he notado’, destacó aunque señala que como quiera hay espacios que muestran resistencia.

De igual modo, el hecho de que la actriz de origen puertorriqueño MJ Rodríguez lograra primero una nominación al Emmy a mejor actriz por la serie dramática “Pose”, y con la que también hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero que logra ganar este reconocimiento por un papel protagonista, llena de felicidad y orgullo a Vico, pues es otro paso para continuar visibilizando a la comunidad LGBTTTIQ.

“A mí me encanta que la hayan reconocido porque es un gran ‘win’ para la comunidad porque es visibilización. Sin embargo, el cuchillo es de doble filo cuando hay mucha visibilidad, pero no hay acción sociopolítica; la visibilidad nos pone en peligro. Porque estamos visibles, pero de este lado no está pasando nada, salimos a la calle y estamos en peligro de que nos pase algo. Ambas cosas tienen que estar unidas. No obstante, sí confío en que cuando hay visibilidades de esta forma, cuando vemos a actriz como MJ Rodríguez, Lauren Cot, Rain Valdes y Indya Moore, que son trans, negras, vemos que esto afecta a la política pública”, indicó a la vez que resaltó que ambas cosas se están afectando de manera positiva.

Aunque si bien señala que falta mucho por recorrer, el hecho de ser reconocides abre la puerta a que más adelante no hayan divisiones en categorías de femenino y masculino en las diversas premiaciones de la industria del cine, sino que todes sean incluidos en cada categoría.

“Me gustaría que esas categorías sean inclusivas para todo el mundo. Aun siendo inclusivas, la mayoría que hay son hombres cisgénero. Hay que ir de a poquito y coger cada momento de victoria y celebrarlo. Mientras se va celebrando, seguimos trabajando la interseccionalidad y adentrarnos a esta futura”, concluyó.