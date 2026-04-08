Lo nuevo de True Colors Fest 2026: musicales, literatura y Drag King

La sexta edición del True Colors Fest 2026, festival que abraza la inclusión, los derechos y la libertad de la comunidad LGBTQ+ suma nuevos elementos al integrar este año más obras teatrales, musicales y un espacio para la literatura.

El evento de Producciones Acrópolis, -que celebra la diversidad y la libertad de ser quien eres sin miedo, sin señalamientos, ni prejuicios-, se realizará del 18 de junio al 26 de julio de 2026 en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce con seis impactantes obras en su cartelera teatral, exhibición de arte y programa dedicado a la literatura.

En pasadas ediciones, la cartelera de teatro era de de cinco obras, pero esta vez el director del True Colors Fest, Aníbal Rubio quiso integrar una nueva obra para no dejar fuera ninguna temática pertinente y vigente en las tablas del festival, espacio de encuentro y de diálogo necesario para la comunidad comunidad LGBTQ+.

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“El True Color Fest se ha convertido en un espacio donde el teatro y arte en sus diferentes facetas han tomado vida desde la verdad. Durante estos seis años hemos presentados propuestas escénicas que no solo entretienen, sino que provocan, cuestionan y visibilizan realidades que merecen ser contadas. Es un festival de expresiones artísticas de alto nivel. Aquí cada voz importa y cada acto es un hecho de reconocimiento a la diversidad”, aseguró Rubio en conferencia de prensa celebrada el Centro de Bellas Artes en Santurce.

El director del festival Aníbal Rubio. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La cartelera teatral este año, cuenta con dos musicales y cuatro obras, una de ellas es un proyecto unipersonal dedicado al Drag King.

El primer musical será “Hedwig and the Angry Inch” que se presentará del 25 al 29 de junio de 2026.

El musical “Hedwig and the Angry Inch” es protagonizado por Yan Carlos Díaz y Alejandra Reyes bajo la dirección musical del maestro Juan Carlos Rodríguez y producción de Miguel Rosa. Hedwig es una cantante de rock nacida en el este de Alemania cuya vida ha sido marcada por decisiones forzadas, pérdidas profundas y una búsqueda imparable de identidad y pertenencia. A través de un concierto teatral cargado de humor negro, vulnerabilidad y canciones que se clavan en la memoria, la obra rompe la cuarta pared y convierte al público en cómplice de encontrarse consigo mismo.

“Hedwig se hizo hace 25 años y presentarla en este festival no es un gesto nostálgico, sino un acto profundamente vigente. Hedwig es una historia sobre identidad, cuerpos, sobre el desplazamiento y sobre la necesidad humana de ser visto y reconocido. A 25 años de su estreno las discusiones sobre el género y la libertad sigue siendo urgentes. Para mí este papel significa un mundo. Lo hice hace cinco años y la verdad es que no me conocía a mi mismo. Al realizar este personaje dije: ‘voy a ser lo que soy’”, indicó con orgullo Díaz.

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El segundo musical es “Todo el mundo habla de Jamie”, que subirá a escena del 23 al 26 de julio 2026. La pieza es conformada por los actores Modesto Lacen, Denise Quiñones, Jazael Rodríguez, Fofé Abreu, Syndia Noelys y Natalia Mejía, entre otros.

Desde la izquierda, el actor Modesto Lacen, Denise Quiñones y Fofé. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El musical narra la historia de “Jamie New”, un adolescente de 16 años que, ha enfrentando el acoso escolar y el rechazo social y que en medio todo esto persigue el sueño de convertirse en una famosa drag queen. Con el apoyo de su madre y sus amistades, Jamie desafía prejuicios para abrazar su verdadera identidad. El actor Lacen y la exreina de belleza, Quiñones reconocieron sentirse sumamente emocionados con su participación.

El resto de las obras teatrales incluyen actores de primer orden en combinación con nuevos talentos.

El festival True Colors lo abre la pieza “Hola, Mamá” protagonizada por Johanna Rosaly y Omar Torres. La pieza, presentada por Producciones Girasol, combina el humor y emoción para explorar la compleja relación entre una madre y su hijo. La pieza se estrenará del 18 al 21 de junio, en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El unipersonal “Viene Viene el Drag King” se presentará del 2 al 5 de julio de 2026 por la artista y activista trans, Vico Ortiz. Será la primera presentación de Ortiz con esta pieza de estilo drag y burlesque en Puerto Rico. Su peformance en inglés lo presentó en Nueva York y en Los Ángeles. Ortiz invita al público a mirar más allá de las reglas de género a través de su unipersonal.

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Vico Ortiz se presentará en el festival. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Mientras que la obra “Seis” del autor uruguayo Federico Roca, llegará del 9 al 12 julio al CBA. La pieza, que aborda el tema de la violencia contra la comunidad trans es una producción de Contraparte para el True Colors Fest. El elenco está integrado por José Brocco, Cristina Sesto, Edwin Ocasio, Esteban Calderón, Julio Vizcarrondo y Kiara Santana. Todos bajo la dirección de Miguel Vando en una producción de Edwin Batista para Contraparte.

“Esta pieza es una obra distinta a lo presentado anteriormente porque se trata de una violencia radical contra la comunidad que tenemos que atender. Por eso los personajes no llevan los nombres sino los apellidos para el ampliar el espectro. El tema trans desde la perspectiva de Seis tiene cuentos graciosos y otros muy tristes y duros porque la comunidad trans está sufriendo ataques”, detalló Edwin Ocasio.

La comedia “Vestido de Mujer” se presentará del 16 al 19 de julio en una producción de Corillo Eventos. La comedia teatral narra la historia de Casey, un joven artista que lucha por sostener su carrera como imitador de Elvis Presley en una barra de mala muerte. Todo cambia cuando la dueña del bar, en busca de atraer más clientela decide reemplazar a Elvis por un espectáculo de drag. La producción contará con las actuaciones de Luis Obed Velázquez, Wanda Sais, Linnette Torres, Jorge Armando Rivera y la participación especial de el reconocido e icóno del transformismo puertorriqueño Félix Chevremont en su regreso a los escenarios teatrales.

Entre el arte y la literatura

Como parte de esta nueva edición, el festival iniciará con el evento “Arte con Orgullo”, una selección de artistas plásticos locales, que se unen para exponer sus piezas de artes como preámbulo del festival. En esta segunda edición de “Arte con Orgullo”, que es libre de costo, el público tendrá la oportunidad de apreciar el talento y la sensibilidad creativa de los trabajos de Eduardo Texidor, Rubén Rolando, Cacheila Soto, Luis Ivorra, José Ángel Quiñones, Griselle Soto Vélez y Verónica Ishtar.

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Esta exposición de pintura y cerámica se llevará a cabo del 10 al 16 de junio de 2026 en el Ateneo Puertorriqueño.

Como parte del festival se estrenará la iniciativa “Punto y Coma”. Un espacio para la palabra, la reflexión y la narrativa, reuniendo voces que aportan a la conversación cultural desde la literatura y la oralidad. Este evento marca el inicio de una nueva etapa dentro festival con la integración del arte literario La velada literaria con los diferentes escritores se llevará a cabo el 8 de julio de 2026 a las 7:00 p.m. en la Biblioteca Carnegie del viejo San Juan.