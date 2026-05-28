¿Se parece? Así quedó Bad Bunny en el Museo de Cera de Madrid

El Museo de Cera de Madrid presentó este jueves la figura de Bad Bunny a la que no le falta ninguno de sus tatuajes, destacó el museo, que se ha inspirado en el vestuario de su última etapa y una escenografía caribeña para situar al artista.

Con ropa deportiva, un pantalón beige, camisa desabotonada hasta casi la cintura y gafas de sol, a Bad Bunny no le falta detalle ni complementos que asemejan la figura a la imagen real del cantante, que actuará en Madrid por primera vez el próximo sábado.

El equipo artístico del Museo de Cera ha cuidado cada “detalle para lograr el máximo realismo”, señaló el centro en una nota.

Se ha trabajado su rostro, expresión, postura y estilismo característico, con el objetivo de reflejar tanto su imagen como su energía en escena. Según destacó el escultor responsable de la imagen uno de los principales retos ha sido captar su pose característica, “recreando el gesto del chasquido de dedos e intentando trasladar su movimiento en escena”.

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El Museo de Cera de Madrid estrena este jueves, la figura de Bad Bunny, dos días antes de que comience su serie de 10 conciertos en la capital. (Agencia EFE)