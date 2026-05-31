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Luar La L llega a la “casita” de Bad Bunny en Madrid

Los artistas intepretaron su canción “Teléfono Nuevo” en el segundo concierto de Benito Antonio en la capital española

31 de mayo de 2026 - 6:40 PM

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Luego de su participación, Luar se quedó en la “casita” y, desde allí, documentó la efusividad de los fanáticos de Benito Antonio Martínez Ocasio en España. (Stephanie Rojas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En su segunda noche de conciertos desde el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, Bad Bunny invitó al techo de la “casita” al exponente urbano Luar La L para interpretar la canción exclusiva de esa función: “Teléfono Nuevo”.

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Las decenas de miles de personas que se dieron cita al segundo concierto madrileño del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, recibieron con una ovación a Raúl Armando del Valle Robles -nombre de pila del invitado- y corearon la canción de 2023, que formó parte del álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

Luego de su participación, Luar se quedó en la “casita” y, desde allí, documentó la efusividad de los fanáticos de Benito Antonio Martínez Ocasio en España, al igual que la participación de Los Pleneros de la Cresta.

Durante su primera noche en Madrid, el Conejo Malo trajo como invitado a Myke Towers para que ambos artistas interpretaran, por primera vez, en vivo “ADIVINO”.

La gira de conciertos de Bad Bunny por Europa, que comenzó en Barcelona, marcó la primera vez, en seis años, que el artista puertorriqueño se presenta en tierras españolas.

Con estadios llenos a capacidad, los conciertos de la gira han atraído a fanáticos que han viajado desde todo el mundo para ver el espectacular homenaje que hace Benito a la cultura puertorriqueña, que arrancó hace un año, con la La Residencia “No me quiero ir de aquí“, en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan.

El cantante y compositor Bad Bunny junto al cuatrista puertorriqueño, José Eduardo Santana. EFE/ Juanjo Martín Bad Bunny se presentó ante 64,000 espectadores en el primero de diez conciertos que ofrecerá. El domingo 31 de mayo Bad Bunny regresa con su concuertos al estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín
1 / 11 | ¡Madrid se rinde ante Bad Bunny! Así fue su primer concierto en la capital española . El cantante y compositor Bad Bunny junto al cuatrista puertorriqueño, José Eduardo Santana. EFE/ Juanjo Martín - JuanJo Martín
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