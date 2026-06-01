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10 estrenos en junio en Netflix y otras plataformas de “streaming”

El mes de junio se presenta como uno más lento en cuanto a debuts en las diferentes plataformas de pago

1 de junio de 2026 - 11:10 PM

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El actor español Javier Bardem es el protagonista de la serie "Cape Fear" de Apple TV+.
El actor español Javier Bardem es el protagonista de la serie "Cape Fear" de Apple TV+. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Junio suele ser un mes fuerte para los estrenos en salas de cine a nivel global, impulsado casi siempre por grandes producciones de acción o franquicias de superhéroes que concentran la atención del público. En contraste, el panorama en las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o Apple TV+ tiende a moverse a un ritmo más moderado, con propuestas menos ruidosas y de perfil más discreto. Aun así, entre esa oferta siempre aparecen títulos que vale la pena descubrir, ya sea por su historia, su elenco o su enfoque.

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