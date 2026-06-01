10 estrenos en junio en Netflix y otras plataformas de “streaming”

Junio suele ser un mes fuerte para los estrenos en salas de cine a nivel global, impulsado casi siempre por grandes producciones de acción o franquicias de superhéroes que concentran la atención del público. En contraste, el panorama en las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o Apple TV+ tiende a moverse a un ritmo más moderado, con propuestas menos ruidosas y de perfil más discreto. Aun así, entre esa oferta siempre aparecen títulos que vale la pena descubrir, ya sea por su historia, su elenco o su enfoque.

Michael Jackson: The Verdict

Estreno: 3 de junio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Docuserie

De qué trata: Esta producción de tres episodios retoma el caso por abuso sexual de 2003 en contra del legendario cantante Michael Jackson, que se convirtió en una de las sagas legales más seguidas de todos los tiempos. Con la participación de personas clave que estuvieron en la sala del tribunal, incluyendo jurados, testigos presenciales, acusadores y defensores, la docuserie analiza el caso contra Jackson desde las perspectivas, tanto de la fiscalía como de la defensa.

The Marked Woman

Estreno: 5 de junio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

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De qué trata: Esta historia narra el inquietante hallazgo en el puerto de Barcelona de una mujer que aparece dentro de un contenedor, amordazada, atada y completamente desorientada, sin recordar quién es ni cómo llegó allí. La detective Anna Ripoll (Candela Peña) toma el caso junto al oficial Quique Zárate (Pol López), enfrentándose a una compleja investigación llena de pistas fragmentadas y secretos enterrados.

Cape Fear

Estreno: 5 de junio de 2026

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie

De qué trata: Este thriller psicológico sigue a Anna Bowden (Amy Adams) y Tom Bowden (Patrick Wilson), una exitosa pareja cuya vida perfecta comienza a desmoronarse cuando Max Cady (Javier Bardem), el criminal al que ayudaron a encarcelar, es liberado. Consumido por un deseo implacable de venganza, Cady empieza a infiltrarse en su vida de manera calculada, manipulando situaciones y sembrando el miedo. Es un ‘remake’ de la película del mismo nombre dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert DeNiro.

Your Fault: London

Estreno: 17 de junio de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

De qué trata: La historia retoma la relación entre Noah (Asha Banks) y Nick (Matthew Broome), quienes intentan fortalecer su vínculo tras eventos del pasado vistos en la película “My Faultt: London”. Sin embargo, sus metas personales comienzan a separarlos: Noah se traslada a Oxford para enfocarse en sus estudios, mientras Nick se ve absorto en su creciente carga profesional. Nuevas personas entran en sus vidas, despertando celos e inseguridades que pondrán a prueba su relación.

I Will Find You

Estreno: 18 de junio de 2026

Plataforma: Netflix

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Formato: Serie

De qué trata: La serie sigue a un padre (Sam Worthington) injustamente condenado por el asesinato de su hijo, quien vive atormentado tras años en prisión. Todo cambia cuando recibe evidencia de que su hijo podría estar vivo. Impulsado por la esperanza, decide escapar para investigar por su cuenta, adentrándose en un mundo lleno de peligros y secretos.

Voicemails for Isabelle

Estreno: 19 de junio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: Jill (Zoey Deutch) enfrenta el duelo por la muerte de su hermana Isabelle dejando mensajes de voz en su antiguo número, donde comparte pensamientos íntimos, caóticos y sinceros sobre su vida en San Francisco. Sin saberlo, ese número ahora pertenece a un ‘realtor’ en Austin (Nick Robinson), quien comienza a recibir estos mensajes profundamente personales.

Oasis

Estreno: 19 de junio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: “Oasis” se desarrolla en un exclusivo resort de lujo donde las familias más ricas disfrutan de unas vacaciones aparentemente perfectas. Todo cambia cuando ocurre una desaparición misteriosa y la policía interviene, cerrando el lugar mientras investiga el caso. Lo que parecía un paraíso se transforma en un escenario lleno de sospechas, secretos y tensiones ocultas.

Avatar: The Last Airbender

Estreno: 25 de junio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: La segunda temporada de esta serie continúa con Aang (Gordon Cormier), el joven Avatar, quien junto a Katara (Kiawentiio) y Sokka (Ian Ousley) sigue su misión de restaurar el equilibrio del mundo. En esta temporada, el grupo busca la alianza del Reino Tierra mientras Aang continúa dominando nuevos elementos.

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Little Brother

Estreno: 26 de junio de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

De qué trata: La vida estructurada de un exitoso ‘realtor’ (John Cena) cambia radicalmente cuando su “hermano menor” (Eric André) reaparece de forma inesperada. Este reencuentro revive recuerdos del pasado y provoca situaciones impredecibles que rompen con su rutina. A medida que conviven, surgen tensiones, momentos cómicos y reflexiones profundas, obligándolo a replantear lo que realmente es importante.

Strung

Estreno: 26 de junio de 2026

Plataforma: Peacock

Formato: Película