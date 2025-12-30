Daddy Yankee versus Mireddys González: un año de una batalla legal sin tregua en los tribunales

Desde que el artista Daddy Yankee y Mireddys González confirmaron públicamente a finales de 2024 su separación como matrimonio, la noticia sacudió tanto al mundo del entretenimiento como a la industria musical latina.

Durante casi 30 años, la pareja fue vista como una de las más sólidas y discretas del género urbano: él, convertido en un ícono global del reguetón; ella, pieza clave en la estructura que sostuvo su carrera.

Sin embargo, lo que comenzó como un simple anuncio de divorcio pronto dio paso a una pugna legal que, con el pasar de los meses, se ha vuelto cada vez más compleja y reveladora.

El impacto inicial del pleito no solo se debió a la duración del matrimonio, sino a la imagen pública que ambos proyectaron durante décadas, basada en mantener su vida privada fuera del foco mediático.

Tras el anuncio del divorcio, la expectativa apuntaba a una separación manejada con discreción. Sin embargo, con el paso de las semanas trascendieron desacuerdos que no se resolvieron en privado.

Después de 29 años de matrimonio Daddy Yankee y Mireddys González pusieron en febrero de 2025 fin a su relación en medio de un sonado pleito legal enfocado en derecho corporativo. A los exesposos les corresponde dividir la sociedad de bienes gananciales, que se menciona es millonaria.

Fue entonces cuando el conflicto dio un giro: los asuntos personales parecieron mezclarse con los corporativos, y la separación entró de lleno en el terreno judicial, entre mociones, acusaciones y demandas.

Y ocurrió lo que pocos esperaban: un enfrentamiento entre Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del intérprete de éxitos como “Gasolina”, “Dura” y “Santifica tus escapularios”, y su exesposa.

Uno de los puntos centrales de la controversia judicial ha sido la administración y el control de las empresas vinculadas a la carrera del llamado “Big Boss”, principalmente Los Cangris, Inc., y El Cartel Records, Inc.

A lo largo de los años, el cantante acumuló éxitos musicales y consolidó un imperio empresarial que incluye derechos de autor, marcas, contratos internacionales y múltiples proyectos comerciales.

Precisamente, el pleito legal comenzó en diciembre de 2024, cuando Daddy Yankee presentó una demanda ante el Tribunal de San Juan contra su exesposa y su excuñada, Ayeicha González.

Esa primera demanda culminó en un acuerdo que permitió al artista regresar a la presidencia de Los Cangris, Inc., y El Cartel Records, Inc., además de iniciar el proceso de transición para obtener el acceso total.

El artista Daddy Yankee llegó al Tribunal San Juan para la primera vista en el pleito que presentó contra su esposa y su cuñada por sus corporaciones.

Además, el acuerdo dispuso que $75 millones en las cuentas de ambas entidades no podrían ser retirados por un periodo de 30 días mientras se finiquitaba la transición de las entidades.

De acuerdo con la sentencia emitida por el juez superior Anthony Cuevas Ramos, el resto del dinero en las cuentas se mantendrían según depositado para ser utilizado en actividades comerciales.

Sin embargo, había una garantía: cualquier tipo de transacción que superara los $100,000 debía contar con la autorización de ambas partes -entiéndase Daddy Yankee y su exesposa- para poder hacer el desembolso.

También, el artista se comprometió, en ese momento, a rendir un informe mensual a su exesposa sobre todo asunto financiero o acceso a documentación como parte de las actividades comerciales.

Daddy Yankee conoció a Mireddys González cuando aún eran pequeños y a los 17 años decidieron casarse. El matrimonio tuvo tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaaelys.

Pese al acuerdo, las partes continuaron lanzándose acusaciones mutuas por presuntos incumplimientos, lo que les valió varios regaños del juez, así como fuertes ultimátums.

“No quedan asuntos pendientes en esta sala y no vamos a intervenir directa ni indirectamente con determinaciones judiciales pendientes”, indicó Cuevas Ramos en una orden emitida en febrero pasado.

Sin embargo, la controversia, lejos de concluir, continúa activa en los tribunales, donde hay al menos ocho casos relacionados con la Ley de Corporaciones, la liquidación de bienes gananciales y asuntos de familia.

Paralelamente, el litigio para la liquidación de bienes continúa en curso. Al momento, se desconoce la cifra total de los bienes y activos que tendrían que dividirse tras el divorcio de la pareja que procreó dos hijos.

Sin embargo, el proceso, que es confidencial por ser un asunto familiar, sigue en proceso, al igual que las demás controversias pendientes en los tribunales estatales de San Juan y Carolina, así como en el Tribunal federal.

Entre estos pleitos está una demanda radicada por el artista contra las hermanas González reclamando una indemnización de $250 millones por violación a deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños.

También está pendiente un recurso legal que presentó la exesposa del cantante para la liquidación de bienes gananciales, un proceso judicial que, según sus abogados, el artista ha tratado de distorsionar.

“Ahora él quiere proyectarle al mundo que Mireddys es la mala de la película, y gracias a Mireddys él está donde está, y gracias a Mireddys él ha podido continuar con su carrera”, dijo, en noviembre, la licenciada Mayra López Mulero, abogada de Mireddys.

“Lo que no es razonable es continuar distorsionando y manipulando la opinión pública a base de mentiras y a base de utilizar su notoriedad como artista para desvirtuar un proceso que es estrictamente privado entre un hombre y una mujer que estuvieron casados 30 años”, añadió López Mulero en entrevista con El Nuevo Día.

Otro episodio en la batalla legal se dio el 29 de noviembre, cuando el artista presentó una demanda alegando que varias personas y entidades habían participado en un presunto esquema que desvió millones de dólares en regalías de sus canciones.

Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, se divorciaron después de casi 30 años de matrimonio. La noticia fue confirmada por el propio Daddy Yankee a través de un comunicado en diciembre de 2024.

Los bufetes Casillas, Santiago y Torres (CST Law) y Antonetti Montalvo & Ramírez Coll, en representación del artista, presentaron la demanda contra el productor y exmanejador de Ayala Rodríguez, Rafael “Raphy” Pina, la exesposa del artista, el abogado Edwin Prado Galarza, Andrés Coll y otras seis empresas.

“Utilizando sus autoproclamados roles como manejador, representante y director de sello artístico (en referencia a Pina Nieves), ejerció control de las finanzas de artistas y utilizó tácticas de intimidación y manipulación emocional para forzar la lealtad y silenciar la disidencia”, enfatizaron los abogados.

En respuesta a la demanda, Pina compartió unas declaraciones en sus redes sociales, donde comenzó estableciendo que no confundieran su silencio, con temor, ni su paz con debilidad. “Yo no juego a destruir lo que construí, ni necesito inventar historias para justificar mis decisiones”, comentó el productor.

“Daddy Yankee la leyenda siempre tendrá nuestro respeto. Ese hombre abrió caminos y dejó un legado que nadie puede negar. Pero, Ramón Ayala es otra historia… la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos. Dice exactamente quién fui en su carrera, productor, socio, manejador, estratega, amigo…Y por eso sorprende que hoy usen discursos espirituales para justificar actos que no reflejan a un hombre que dice caminar de la mano con Dios.Porque el que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia, ni pone en riesgo a FAMILIAS que nunca le han fallado", destacó en una publicación.

Mientras, el licenciado Roberto Sueiro, abogado de González, catalogó la demanda como una “fabricación” y “fantasía”. “Esto es un acto de desesperación porque se le está cerrando el cerco a Daddy Yankee y va a tener que estar dividiendo como tiene que dividir”, expresó.

Daddy Yankee puso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de $12 millones.

“Todas las demandas y ataques, el asesinato de la reputación y honra de Mireddys, todo se debe a que Daddy Yankee sabe que en algún momento va a tener que dividir el 50% de lo que generó durante el matrimonio con Mireddys”, agregó. “Esto es otra estratagema más para tratar de influenciar eso, y para ponerle presión a Mireddys para que acepte menos dinero”, indicó, en declaraciones a este medio.

Finalmente, a mediados de diciembre, González presentó una demanda en el Tribunal federal en la que reclama que el artista urbano le devuelva $50 millones que, según alega, fueron retirados de su cuenta bancaria sin su autorización.

Según la demanda, en diciembre de 2024, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris “aprobaron y ejecutaron” resoluciones declarando dividendos por $100 millones.

“Las resoluciones especificaban que los fondos fueran divididos en partes iguales entre los dos accionistas, con $50 millones para ser depositados en la cuenta personal de la demandante (González Castellanos) en Oriental Bank y $50 millones en la (cuenta) personal de Ayala en Oriental Bank”, apunta la demanda, radicada por la licenciada María Pabón López.

Agregó que las resoluciones fueron debidamente firmadas, notariadas, selladas y transmitidas a FirstBank, principal institución depositaria de El Cartel y Los Cangris, junto con las actas corporativas y el soporte documental que refleja el cumplimiento.

Sin embargo, detalló que “menos de 24 horas después de que se liquidaran las transferencias de dividendos y se acreditaran completamente en la cuenta personal de la demandante en Oriental Bank”, los $50 millones “fueron revertidos y eliminados”.

Se expone, además, que el retiro de los fondos “fue el producto de un plan coordinado entre Ayala y FirstBank para privar a la demandante de $50 millones en dividendos corporativos a los que tenía derecho legalmente”.