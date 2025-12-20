Batalla legal entre Daddy Yankee y Mireddys González lidera la lista de las cinco noticias más leídas

El nuevo capítulo en la batalla legal entre el artista Ramón Ayala Rodríguez, conocido en la industria musical como Daddy Yankee, y su exesposa Mireddys González Castellanos encabeza la lista de las cinco noticias más leídas esta semana en El Nuevo Día.

También figuran en el listado noticias sobre el inicio de clases en el sistema de enseñanza pública, la muerte reciente de un periodista, entre otros temas.

A continuación las cinco noticias más leídas de la semana:

Otro episodio en la batalla legal entre Daddy Yankee y su exesposa se abrió en el Tribunal Federal en San Juan con la radicación de una nueva demanda.

González Castellanos reclama que Ayala Rodríguez le devuelva $50 millones que, según alega, fueron retirados de su cuenta bancaria sin su autorización.

Según la demanda, en diciembre de 2024, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris “aprobaron y ejecutaron” resoluciones declarando dividendos por $100 millones.

Después de 29 años de matrimonio Daddy Yankee y Mireddys González pusieron en febrero de 2025 fin a su relación en medio de un sonado pleito legal enfocado en derecho corporativo. A los exesposos les corresponde dividir la sociedad de bienes gananciales, que se menciona es millonaria.

“Las resoluciones especificaban que los fondos fueran divididos en partes iguales entre los dos accionistas, con $50 millones para ser depositados en la cuenta personal de la demandante (González Castellanos) en Oriental Bank y $50 millones en la (cuenta) personal de Ayala en Oriental Bank”, apunta la demanda, radicada por la licenciada María Pabón López.

Las clases en las escuelas públicas comenzarán más tarde el próximo enero, tras el receso navideño, informó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Las clases del primer semestre terminaron ayer, viernes, 19 de diciembre. Sin embargo, el inicio del segundo semestre será uno “paulatino”, y las clases empezarán el lunes, 12 de enero.

“Esta reestructuración se realizó a petición de las comunidades escolares, que nos habían señalado lo meritorio de tener ese contacto con los maestros y personal del área socioemocional antes del inicio de clases”, expresó Ramos Parés, en declaraciones escritas.

Estudiantes en un inicio de clases. (Archivo)

Tras ser diagnosticado con cáncer a principios de este año, el periodista Alex Delgado falleció a sus 49 años.

“La familia de NotiUno 630 AM comunica el paso a la vida eterna de nuestro director de programación, Alex Alberto Delgado Rosado. Su partida nos deja un inmenso vacío en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar a su lado y aprender de su compromiso inquebrantable con la verdad y el servicio público”, informó la emisora NotiUno, en redes sociales.

Delgado fue diagnosticado con un sarcoma de tejidos blandos, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos. El comunicador falleció en el hospital del Centro Comprensivo de Cáncer.

La muerte del periodista y comentarista Alex Delgado tomó al país de sorpresa, luego de que se enfrentara a un raro tipo de cáncer que le fue encontrado en el mes de marzo.

El presentador radial y televisivo del programa “Jugando Pelota Dura”, Ferdinand Pérez, regresó a la cabina de NotiUno donde ofreció detalles sobre su estado de salud tras el hallazgo de un tumor canceroso en el cerebro que le fue operado en noviembre.

En primer lugar, aclaró que ese primer cáncer no tiene nada que ver con el que enfrenta en la actualidad. El tratamiento al que se sometió la primera vez respondió y en los últimos años se encontraba en perfectas condiciones. Este nuevo cáncer lo tomó por sorpresa y de forma accidental, por lo que pudo actuar con inmediatez y fue operado el pasado 13 de noviembre de 2025 para la remoción completa del tumor en el cerebro.

El presentador de "Jugando Pelota Dura", Ferdinand Pérez. (Archivo)

El Museo de Arte de Ponce celebró su tradicional Gala Anual, en el hotel Condado Vanderbilt, bajo el título “El sentido de lo bello”, en una velada que combinó la cultura, la filantropía y la gastronomía.

La propuesta gastronómica de la gala estuvo a cargo del recién nombrado como nuevo chef ejecutivo del Condado Vanderbilt, Juan Peña.

“Lo más importante de esta gala es celebrar el espíritu del museo, conectar con nuestros benefactores y la comunidad, y recaudar fondos para mantener operaciones, programas educativos y futuras exposiciones”, explicó en entrevista con El Nuevo Día el director del MAP, Marcos Montero González.