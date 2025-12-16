Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece el periodista Alex Delgado

El director de programación de NotiUno fue había sido diagnosticado con sarcoma de tejido blando

16 de diciembre de 2025 - 5:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. (Xavier Araújo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Tras ser diagnosticado con cáncer a principios de este año, el periodista Alex Delgado falleció días después que se revelara que su salud había empeorado.

La información la dieron a conocer dos de los medios de comunicación en los cuales Delgado laboraba.

“La familia de NotiUno 630 AM comunica el paso a la vida eterna de nuestro director de programación, Alex Alberto Delgado Rosado. Su partida nos deja un inmenso vacío en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar a su lado y aprender de su compromiso inquebrantable con la verdad y el servicio público”, informó la emisora NotiUno, en una publicación en redes sociales.

Delgado fue diagnosticado con un sarcoma de tejidos blandos, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos.

Delgado fue diagnosticado con sarcoma de tejido blando en etapa 4 a principios de marzo de 2025. El diagnóstico se hizo público después de que el comunicador se sintiera mal tras completar el Medio Maratón de San Blas el 2 de marzo de 2025.

El pasado mes de noviembre, en entrevista con este diario, el filántropo reflexionó sobre el proceso.

“Este proceso lo que me ha traído son experiencias positivas. La cantidad de gente que me detienen en la panadería, las tiendas, en un concierto, en la iglesia. La gente se identifica contigo, me bendice. Me han parado en Plaza las Américas para orar por mí y allí oramos. Son cosas que nunca hubiese experimentado y aunque el proceso se pone más duro y es un terreno fértil para uno pensar que Dios está abandonando a uno, pues no es así. Es todo lo contrario, siento a Dios más presente. Lo negativo de esto son los efectos de los tratamientos porque el cuerpo sufre y lo que hago es encomendarlo todo a Dios”, dijo.

Keila López Alicea
Keila López Alicea
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
