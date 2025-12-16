Fallece el periodista Alex Delgado

Tras ser diagnosticado con cáncer a principios de este año, el periodista Alex Delgado falleció días después que se revelara que su salud había empeorado.

La información la dieron a conocer dos de los medios de comunicación en los cuales Delgado laboraba.

“La familia de NotiUno 630 AM comunica el paso a la vida eterna de nuestro director de programación, Alex Alberto Delgado Rosado. Su partida nos deja un inmenso vacío en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar a su lado y aprender de su compromiso inquebrantable con la verdad y el servicio público”, informó la emisora NotiUno, en una publicación en redes sociales.

Delgado fue diagnosticado con un sarcoma de tejidos blandos, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos.

Delgado fue diagnosticado con sarcoma de tejido blando en etapa 4 a principios de marzo de 2025. El diagnóstico se hizo público después de que el comunicador se sintiera mal tras completar el Medio Maratón de San Blas el 2 de marzo de 2025.

El pasado mes de noviembre, en entrevista con este diario, el filántropo reflexionó sobre el proceso.