Instituto de Cultura Puertorriqueña celebrará a la danza puertorriqueña

En un gesto para resaltar la riqueza de nuestra música tradicional, se llevará a cabo una nueva edición de la Semana de la Danza Puertorriqueña con una programación especial de recitales y charlas dedicadas a este género.

La celebración, en su 54ta edición, contará con una serie de actividades organizadas por el Programa de Música del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Bajo la dirección del pianista, compositor e investigador Luciano Quiñones, la propuesta incluye un ciclo de 12 presentaciones gratuitas dirigidas a escuelas, universidades, organizaciones culturales y comunidades

“Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con la educación y la difusión de nuestras tradiciones musicales, creando espacios accesibles donde la danza puertorriqueña puede ser apreciada, comprendida y vivida por diversas comunidades”, explicó la directora ejecutiva del ICP, Melissa Santana. “Esta serie no solo celebra su historia, sino que también reconoce su vigencia y su capacidad de seguir inspirando nuevas generaciones”.

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La serie busca acercar al público a la riqueza histórica, musical y cultural de la danza puertorriqueña, al tiempo que destaca su presencia en la creación contemporánea. Cada encuentro integrará una charla educativa con interpretaciones musicales en vivo, ofreciendo una experiencia dinámica y accesible que abordará la evolución del género, sus características estilísticas y su relevancia dentro del patrimonio cultural puertorriqueño.

Desde 1996, Quiñones Lugo ha impulsado la difusión de este género a través del portal digital El Hogar de la Danza Puertorriqueña, reconocido como una de las principales fuentes de información sobre la danza en el ámbito digital.

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