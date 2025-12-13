En estado delicado Alex Delgado

Un diagnóstico médico tiene el potencial de transformar la existencia de una persona, pero no necesariamente extingue su fe. Así lo ha evidenciado el periodista Alex Delgado desde su diagnóstico de cáncer a principios de 2025.

Hoy, sin embargo, sus compañeros de “Jugando Pelota Dura”, de TeleOnce, clamaron en favor de su salud. Uno de los hijos del comunicador, Julián, también estuvo presente.

“Estoy muy agradecido con todas las personas, todas las iglesias que han estado orando todo este tiempo tan difícil”, dijo antes de hacer dos llamados.

Primero, el joven aconsejó a amar a los padres y decirles “te amo a los ojos”. Segundo, Julián pidió que ”oren”.

“Necesito oraciones, es lo más que necesitamos”, contó al mismo tiempo que indicó que su mamá y su hermana tienen la misma súplica.

Delgado fue diagnosticado con un sarcoma de tejidos blandos, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos.

PUBLICIDAD

Delgado fue diagnosticado con sarcoma de tejido blando en etapa 4 a principios de marzo de 2025. El diagnóstico se hizo público después de que el comunicador se sintiera mal tras completar el Medio Maratón de San Blas el 2 de marzo de 2025.

El pasado mes de noviembre, en entrevista con este diario, el filántropo reflexionó sobre el proceso.

“Este proceso lo que me ha traído son experiencias positivas. La cantidad de gente que me detienen en la panadería, las tiendas, en un concierto, en la iglesia. La gente se identifica contigo, me bendice. Me han parado en Plaza las Américas para orar por mí y allí oramos. Son cosas que nunca hubiese experimentado y aunque el proceso se pone más duro y es un terreno fértil para uno pensar que Dios está abandonando a uno, pues no es así. Es todo lo contrario, siento a Dios más presente. Lo negativo de esto son los efectos de los tratamientos porque el cuerpo sufre y lo que hago es encomendarlo todo a Dios”, dijo.