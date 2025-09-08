Exitosa la intervención quirúrgica de Alex Delgado contra el cáncer
Su familia dio a conocer su estado luego de la intervención médica en el área abdominal
8 de septiembre de 2025 - 5:40 PM
El periodista Alex Delgado durante el día de hoy fue sometido a una intervención quirúrgica como parte de su tratamiento en la lucha contra el cáncer, específicamente un sarcoma de tejido blando, que le fue diagnosticado en marzo pasado.
La operación, que sería en en el área abdominal, donde se buscaba extirpar un tumor que se había reducido en tamaño, resultó ser exitosa. Así lo dio a conocer la familia del periodista, a través de las redes sociales de la emisora NotiUno, uno de los medios de comunicación para el que este periodista labora.
“La familia de nuestro director, Alex Delgado, nos informó que la intervención quirúrgica a la que fue sometido durante el día de hoy fue exitosa. Agradecemos a todos nuestros seguidores que sigan rezando y que tengan en sus buenos pensamientos a nuestro querido Alex”, se publicó a través de las redes sociales de la emisora radial.
Esta mañana, con la fe puesta en Dios, Delgado compartió un mensaje de que se dirigía al proceso, acompañado de la bendición y las oraciones no solo del público, sino también de aquellos líderes religiosos que se han unido en una misma intención de sanación.
“¡Buenos días! Voy con la bendición y las oraciones de todos ellos. Gracias Padre Tito, @padreorlandolugo @hectordelgadoministriesr @pastorotonielfont Pastor@juliocruz442 y mi hermano Pastor @jerryrodriguezjd que anoche me recibió en su casa en Juana Díaz para bendecirme con su oración. Gracias a ustedes también por sus oraciones y buenos deseos. ¡Nos vemos en unos días!“, detalló el integrante del programa telvisivo ”Jugando Pelota Dura" de TeleOnce.
