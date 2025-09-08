Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de septiembre de 2025
82°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Exitosa la intervención quirúrgica de Alex Delgado contra el cáncer

Su familia dio a conocer su estado luego de la intervención médica en el área abdominal

8 de septiembre de 2025 - 5:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El periodista Álex Delgado fue diagnosticado con un sarcoma de tejido blando en marzo pasado. (Xavier Araújo)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El periodista Alex Delgado durante el día de hoy fue sometido a una intervención quirúrgica como parte de su tratamiento en la lucha contra el cáncer, específicamente un sarcoma de tejido blando, que le fue diagnosticado en marzo pasado.

RELACIONADAS

La operación, que sería en en el área abdominal, donde se buscaba extirpar un tumor que se había reducido en tamaño, resultó ser exitosa. Así lo dio a conocer la familia del periodista, a través de las redes sociales de la emisora NotiUno, uno de los medios de comunicación para el que este periodista labora.

“La familia de nuestro director, Alex Delgado, nos informó que la intervención quirúrgica a la que fue sometido durante el día de hoy fue exitosa. Agradecemos a todos nuestros seguidores que sigan rezando y que tengan en sus buenos pensamientos a nuestro querido Alex”, se publicó a través de las redes sociales de la emisora radial.

Esta mañana, con la fe puesta en Dios, Delgado compartió un mensaje de que se dirigía al proceso, acompañado de la bendición y las oraciones no solo del público, sino también de aquellos líderes religiosos que se han unido en una misma intención de sanación.

“¡Buenos días! Voy con la bendición y las oraciones de todos ellos. Gracias Padre Tito, @padreorlandolugo @hectordelgadoministriesr @pastorotonielfont Pastor@juliocruz442 y mi hermano Pastor @jerryrodriguezjd que anoche me recibió en su casa en Juana Díaz para bendecirme con su oración. Gracias a ustedes también por sus oraciones y buenos deseos. ¡Nos vemos en unos días!“, detalló el integrante del programa telvisivo ”Jugando Pelota Dura" de TeleOnce.

Tags
Alex DelgadoJugando pelota duraTeleOnceCáncer
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: