Alex Delgado sobre su primer ciclo de quimioterapia: “Sentía que Dios estaba ahí al lado mío, dándome la mano”

“El doctor me dijo una semana antes que tenía que comer, no podía limitarme a jugos verdes y ensaladitas, tenía que llegar fuerte al tratamiento, y quizás con una dieta restrictiva el cuerpo no llega con la fortaleza que se necesita para el tratamiento”, explicó uno de los coanfitriones de “Jugando Pelota Dura”, que transmite por Teleonce, a la vez que indicó que no ha perdido el apetito y que apenas sintió el sabor metálico que suelen sufrir los pacientes bajo tratamiento.