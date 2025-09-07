Listo Alex Delgado para su operación mañana contra el cáncer: “Dios va a estar en esa sala”

Visiblemente conmovido y esperanzado, el periodista Alex Delgado recibió la noche del pasado viernes una nueva muestra de apoyo por parte de sus compañeros en “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce, quienes se unieron para orar por la operación que se le realizará mañana, lunes 8 de septiembre, como parte de su tratamiento en la lucha contra el cáncer que le fue diagnosticado.

Liderados por el pastor Otoniel Font y el padre Orlando Lugo, citaron el versículo Isaías 41:10 y elevaron una oración por su sanación, así como por la de todos los enfermos.

“Estoy tan tranquilo como el día primero”, le expresó Delgado a su amigo, Ferdinand Pérez, quien se encontraba visiblemente lloroso en el programa. “Ciertamente las emociones fluyen y es natural, porque somos seres humanos”.

Recordemos que el tipo de cáncer que padece Delgado es un sarcoma de tejido blando. Durante unos estudios médicos realizados en marzo de este año, se le detectó una masa en el área abdominal, específicamente en el intestino, que se ha propagado al hígado.

La operación que se le realizará será en el área abdominal, donde se buscará extirpar un tumor que, según compartió recientemente, se ha reducido en tamaño.

“Me siento tranquilo porque desde el día uno sé que Dios está conmigo. Este tipo de intervención quirúrgica tiene riesgo, pero Dios va a estar en esa sala. Los riesgos se van a reducir sustancialmente”, añadió el comunicador, lleno de fe.

“Estoy bien confiado de que esto va a salir. Es una fase del proceso, no termina el próximo lunes, porque todavía tenemos que seguir trabajando con el cáncer en el hígado. Esto es un maratón, no es una carrera de velocidad. Vamos a superar las demás fases que Dios me ponga, porque tengo sus oraciones; sin eso, no voy a poder llegar al final de este proceso”, culminó Delgado con la voz quebrantada.

La noticia de su operación fue revelada el pasado 25 de agosto, durante la celebración de la gran gala de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico.

¿Qué es un sarcoma del tejido blando?

Según Mayo Clinic y la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el sarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco común que comienza como una multiplicación de células en el tejido blando del cuerpo. Los tejidos blandos conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo, tales como: nervios, mezcla de hueso y cartílago, tejido fibroso, músculos, tendones, grasa vasos sanguíneos y vasos línfáticos.

Aunque puede originarse en cualquier parte del cuerpo, es más común en los brazos, las piernas y el vientre.

Un sacroma en estadio 4, el que padece Delgado, significa que el cáncer se disemina desde el lugar donde se formó hasta una parte del cuerpo lejana, un cáncer metastásico.

Este tipo de cáncer puede no presentar síntomas en sus etapas iniciales. A medida que el cáncer avanza, pueden surgir síntomas como una hinchazón visible, dolor en caso de que el tumor presione nervios o músculos, sangrado en el estómago o los intestinos e incluso problemas respiratorios.