Últimas Noticias
25 de agosto de 2025
83°bruma
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alex Delgado entrará a sala de operaciones como parte de su tratamiento contra el cáncer

El periodista agradeció todas las oraciones y mensajes de solidaridad que recibe de los puertorriqueños

25 de agosto de 2025 - 8:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El periodista Álex Delgado. (Xavier Araújo)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimiento

Tras su diagnóstico de cáncer, el periodista Alex Delgado compartió con sus seguidores una actualización sobre su tratamiento, uno que lo mantiene con más fe y esperanza para continuar enfrentando su condición de salud, descrita como una “una carrera larga y apenas vamos por los primeros kilómetros”.

Durante la celebración de la gran gala de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico —realizada durante el fin de semana—, el también director de programación de Uno Radio Group indicó que se estará sometiendo a una operación el próximo 8 de septiembre para extirpar un tumor.

“El cáncer en el área abdominal prácticamente ha desaparecido casi todo. Solamente queda un tumor que ha reducido casi la mitad, ya estamos en posición de operarme”, comentó visiblemente emocionado.

Cabe destacar que el tipo de cáncer que padece Delgado es un sarcoma de tejido blando. Durante unos estudios médicos realizados en marzo de este año, le fue detectada una masa en el área abdominal, específicamente en el intestino, que se ha propagado al hígado.

“En el caso del hígado, no ha habido mucho avance, pero luego del proceso de operación vamos a meterle con todo al tratamiento para atacar el cáncer en el hígado. Al final va a ser lo que Dios quiera, pero yo sigo teniendo una fe que me dio esta buena noticia”, agregó.

“El cáncer que yo tengo es bien resistente al tratamiento, y es bastante retante luchar con ese cáncer...”, rememoró al hablar sobre sus primeras hospitalizaciones.

Durante la velada, recordó los diagnósticos de cáncer de seres queridos: su madre, Eva; su esposa, Julissa De la Cruz y su amigo y colega Ferdinand Pérez, quienes lograron vencer la enfermedad. “Un diagnóstico de cáncer no es necesariamente una sentencia de muerte”, añadió.

Finalmente, apeló a la bondad del pueblo puertorriqueño y a sus buenos deseos desde que dio a conocer su situación de salud. “Por eso les pido que, ahora con más fuerza, oren por mí salud porque nos queda la parte más retante”, finalizó luego en una publicación en sus redes sociales.

¿Qué es un sarcoma del tejido blando?

Según Mayo Clinic y la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el sarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco común que comienza como una multiplicación de células en el tejido blando del cuerpo. Los tejidos blandos conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo, tales como: nervios, mezcla de hueso y cartílago, tejido fibroso, músculos, tendones, grasa vasos sanguíneos y vasos línfáticos.

Aunque puede originarse en cualquier parte del cuerpo, es más común en los brazos, las piernas y el vientre.

Alex Delgado: "Mi única preocupación es vencer el cáncer"

Alex Delgado: "Mi única preocupación es vencer el cáncer"

Ante el diagnóstico de un agresivo sarcoma, el comunicador confía en que su testimonio será prueba del poder de la fe.

Un sacroma en estadio 4, el que padece Delgado, significa que el cáncer se disemina desde el lugar donde se formó hasta una parte del cuerpo lejana, un cáncer metastásico.

Este tipo de cáncer puede no presentar síntomas en sus etapas iniciales. A medida que el cáncer avanza, pueden surgir síntomas como una hinchazón visible, dolor en caso de que el tumor presione nervios o músculos, sangrado en el estómago o los intestinos e incluso problemas respiratorios.

Cáncer, Ferdinand Pérez, Alex Delgado, Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón.
Entretenimiento
