Lennox revela por primera vez los detalles sobre su separación de Zion

El reguetonero Lennox habló por primera vez sobre su ruptura profesional con Zion, al revelar que fue una discusión lo marcó el punto final del reconocido dúo urbano Zion & Lennox.

Durante una entrevista en Planeta Alofoke, el artista relató que la discusión ocurrió luego de la boda de unos amigos. “Tuvimos una fuerte discusión después de una boda… temas de ego”, expresó, al tiempo que señaló que existían tensiones relacionadas con dinámicas de poder dentro de la agrupación. “Él sentía que tenía poder sobre mí, cuando así no lo era. Somos un dúo: él tiene un 50 y yo tengo un 50”, afirmó.

Lennox también aseguró que durante el conflicto salieron a relucir desacuerdos económicos. “Tuvimos una discusión fuerte y saqué varias cosas, como temas económicos. Le juré que me tenía que pagar lo que me debía”, sostuvo, aunque no reveló la cantidad en disputa.

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El intérprete agregó que dentro de la relación profesional existían diferencias personales, incluyendo comentarios sobre su estilo de vida. “Sentía que quería gobernarme. No quería que bebiera, aunque el alcohol le da más fuerte a él, por lo que veo”, indicó Gabriel Enrique Pizarro Pizarro, nombre real del artista.

Las declaraciones surgen en momentos en que ambos artistas han continuado sus carreras por separado.

Fue el 13 de noviembre de 2024 que Zion anunció la separación profesional. En ese momento, aseguró Zion, la separación fue para “proteger la integridad de su marca”.