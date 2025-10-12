Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de octubre de 2025
79°nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dan de alta a Zion: “Agradecido por todas las oraciones recibidas”

El intérprete de música urbana, según su equipo de trabajo, se encuentra en su residencia

12 de octubre de 2025 - 9:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zion, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz Torres, tiene 44 años. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El exponente urbano boricua Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, fue dado de alta hoy, sábado, luego de días hospitalizado tras sufrir un accidente en un vehículo de motor en la zona sur del país el pasado 7 de octubre.

RELACIONADAS

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de un comunicado de prensa.

“Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por todas las oraciones recibidas”, expresaron las firmas Baby Records Inc. y Nu Form Management.

El martes, después de que se diera a conocer que Zion permanecía hospitalizado en la Unidad de Trauma de Centro Médico en Río Piedras, su equipo informó que cualquier información adicional se divulgaría únicamente mediante declaraciones oficiales.

“Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación”, establecieron.

El mensaje también pidió respeto y paciencia para Zion y su familia.

Concierto de Zion & Lennox en el Coliseo de Puerto Rico. (tonito.zayas@gfrmedia.com)Concierto de Zion & Lennox en el Coliseo de Puerto Rico. (tonito.zayas@gfrmedia.com)Concierto de Zion & Lennox en el Coliseo de Puerto Rico. (tonito.zayas@gfrmedia.com)
1 / 24 | Puro reguetón en el concierto de Zion & Lennox. Concierto de Zion & Lennox en el Coliseo de Puerto Rico. (tonito.zayas@gfrmedia.com)
Tags
ZionHospitales
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: