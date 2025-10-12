Dan de alta a Zion: “Agradecido por todas las oraciones recibidas”

El exponente urbano boricua Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, fue dado de alta hoy, sábado, luego de días hospitalizado tras sufrir un accidente en un vehículo de motor en la zona sur del país el pasado 7 de octubre.

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de un comunicado de prensa.

“Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por todas las oraciones recibidas”, expresaron las firmas Baby Records Inc. y Nu Form Management.

El martes, después de que se diera a conocer que Zion permanecía hospitalizado en la Unidad de Trauma de Centro Médico en Río Piedras, su equipo informó que cualquier información adicional se divulgaría únicamente mediante declaraciones oficiales.

“Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación”, establecieron.

El mensaje también pidió respeto y paciencia para Zion y su familia.