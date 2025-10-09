Zion continúa recuperándose tras accidente: “Se mantiene positivo”

El equipo de Zion informó que el reguetonero continúa recuperándose luego de ser hospitalizado en Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito.

“Zion continúa recuperándose favorablemente y confiando plenamente en que Dios tiene el control. Espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2”, indicaron en un comunicado en la cuenta de Instagram del artista.

De acuerdo a lo publicado, el integrante del ex dúo Zion y Lennox, “se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes”.

El artista puertorriqueño fue hospitalizado el 7 de octubre tras sufrir accidente de tránsito, presuntamente mientras conducía un vehículo todoterreno.

De inmediato, se informó que la condición médica de Zion era “reservada”.

Dúo legendario

El dúo Zion y Lennox. (VANESSA SERRA DIAZ)

Zion fue miembro del dúo de Zion y Lennox por más de 20 años, hasta que en noviembre de 2024 anunciaron su separación debido a “intereses profesionales y personales” del primero.

La decisión, según detalló un comunicado de prensa en aquel entonces, “se toma tras una cuidadosa evaluación de los intereses profesionales y personales de Zion a principios de 2024”.

El anuncio de la separación se dio después de que Lennox se presentase sin Zion en el cierre de campaña el 3 de noviembre de 2024 de la gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer González.

“Consideramos necesario tomar esta decisión para proteger la integridad de su marca y Zion pueda enfocarse en sus proyectos futuros”, afirmó el equipo de trabajo de Zion.

La decisión también reflejó el compromiso de Zion por “continuar expandiendo su legado en la música, enfocándose en su próximo proyecto, ‘The Perfect Melody II’, y los proyectos que vendrán con su lanzamiento”, afirmó el comunicado.

No obstante, el dúo volvió a reencontrarse en uno de los 31 conciertos de la residencia de Bad Bunny, ‘No Me Quiero Ir De Aquí’, en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.