Zion encamina su melodía perfecta para presentarse en el Choliseo

Retomar la segunda parte de un proyecto que hizo en el 2007 con la satisfacción de complacer a los fanáticos que lo pedían, pero más importante complacerse a sí mismo fue el motivo principal para Zion lanzar “The Perfect Melody II –chapter 1”.

En noviembre de 2024 el exponente urbano Zion se separó de su eterno compañero Lennox para cada uno emprender caminos en solitario. La separación fue en buenos términos, por lo tanto, volver a ver al famoso dúo en tarima no debe extrañarle a nadie. De hecho, ese junte se vivió en una de las noches de la histórica residencia de 31 funciones de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Zion y Lennox fueron los invitados especiales de la función 28 en el Coliseo de Puerto Rico. Foto: Cheery Viruet (Suministrada)

Zion apoda a Lennox como el “Gordo” y en entrevista con El Nuevo Día aseguró que no descarta volver a trabajar con su colega, pero por lo pronto su enfoque es su carrera como solista, etapa en la que ha retomado la esencia que los distinguía a mediados de los 2000.

Desde esa esquina en solitario adelantó que su meta para el 2026 será un concierto en el Choliseo de Puerto Rico, donde se propone realizar un repaso de su carrera de más de 20 años en combinación con la nueva propuesta musical “The Perfect Melody II". El proyecto recién lanzado es conformado por cuatro temas desarrollados con la esencia melódica del primer proyecto musical.

“El proyecto es la esencia del reguetón, de lo que es Zion, de lo que hice en 'The Perfect Melody’. Hay un poco de todo. Hay temas de reguetón, balada, discoteca y grandes colaboraciones. El proyecto que se va a dividir en capítulos y en este primero se colabora la cantante Bad Gyal, en el tema “Ella”, sostuvo el reguetonero.

La cantante y compositora española Bad Gyal le imparte su estilo al tema sin perder la voz inconfundible de Zion, pero integrando sonidos modernos.

Los cuatro temas de capítulo uno son: “Boomerang“, ”Ella", “Sol” y “Más de ti”.

A nivel de sonido, en “Boomerang” se escucha una guitarra suave de fondo, mientras que en “Sol” se perfila como un viaje nostálgico al ritmo del “beat”.

Zion se mostró muy complacido con la aceptación y el respaldo de la audiencia.

“Tengo muchas ambiciones con este proyecto. Estoy feliz con el apoyo de los fans. Siento que estoy complaciendo a muchos, pero me estoy complaciendo a mí porque era algo que deseaba realizar. Estoy bien enfocado en mi carrera y sé que se están dando cosas buenas”, aseguró la voz de “Fantasma”.

Con “The Perfect Melody II - Chapter I”, Zion pretende labrar un futuro lleno de posibilidades y revisitar destinos que conoció con el dúo Zion y Lennox.