Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
77°lluvia moderada
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Zion encamina su melodía perfecta para presentarse en el Choliseo

El reguetonero que lanzó el proyecto “The Perfect Melody II” desea realizar un concierto en el 2026 en Puerto Rico

7 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante urbano Zion. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Retomar la segunda parte de un proyecto que hizo en el 2007 con la satisfacción de complacer a los fanáticos que lo pedían, pero más importante complacerse a sí mismo fue el motivo principal para Zion lanzar “The Perfect Melody II –chapter 1”.

RELACIONADAS

En noviembre de 2024 el exponente urbano Zion se separó de su eterno compañero Lennox para cada uno emprender caminos en solitario. La separación fue en buenos términos, por lo tanto, volver a ver al famoso dúo en tarima no debe extrañarle a nadie. De hecho, ese junte se vivió en una de las noches de la histórica residencia de 31 funciones de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Zion y Lennox fueron los invitados especiales de la función 28 en el Coliseo de Puerto Rico. Foto: Cheery Viruet
Zion y Lennox fueron los invitados especiales de la función 28 en el Coliseo de Puerto Rico. Foto: Cheery Viruet (Suministrada)

Zion apoda a Lennox como el “Gordo” y en entrevista con El Nuevo Día aseguró que no descarta volver a trabajar con su colega, pero por lo pronto su enfoque es su carrera como solista, etapa en la que ha retomado la esencia que los distinguía a mediados de los 2000.

Desde esa esquina en solitario adelantó que su meta para el 2026 será un concierto en el Choliseo de Puerto Rico, donde se propone realizar un repaso de su carrera de más de 20 años en combinación con la nueva propuesta musical “The Perfect Melody II". El proyecto recién lanzado es conformado por cuatro temas desarrollados con la esencia melódica del primer proyecto musical.

“El proyecto es la esencia del reguetón, de lo que es Zion, de lo que hice en 'The Perfect Melody’. Hay un poco de todo. Hay temas de reguetón, balada, discoteca y grandes colaboraciones. El proyecto que se va a dividir en capítulos y en este primero se colabora la cantante Bad Gyal, en el tema “Ella”, sostuvo el reguetonero.

La cantante y compositora española Bad Gyal le imparte su estilo al tema sin perder la voz inconfundible de Zion, pero integrando sonidos modernos.

Los cuatro temas de capítulo uno son: “Boomerang“, ”Ella", “Sol” y “Más de ti”.

A nivel de sonido, en “Boomerang” se escucha una guitarra suave de fondo, mientras que en “Sol” se perfila como un viaje nostálgico al ritmo del “beat”.

Zion se mostró muy complacido con la aceptación y el respaldo de la audiencia.

“Tengo muchas ambiciones con este proyecto. Estoy feliz con el apoyo de los fans. Siento que estoy complaciendo a muchos, pero me estoy complaciendo a mí porque era algo que deseaba realizar. Estoy bien enfocado en mi carrera y sé que se están dando cosas buenas”, aseguró la voz de “Fantasma”.

Con “The Perfect Melody II - Chapter I”, Zion pretende labrar un futuro lleno de posibilidades y revisitar destinos que conoció con el dúo Zion y Lennox.

Esta vuelta en solitario lo llevará por Europa, México y República Dominicana, entre otros destinos antes del escenario de Choliseo en el 2026.

Tags
Zion & LennoxZionConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: