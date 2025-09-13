Opinión
13 de septiembre de 2025
Zion y Lennox se reencuentran en el concierto de Bad Bunny

La función número 28 también contó con la presencia de un sinnúmero de reconocidas personalidades

13 de septiembre de 2025 - 9:21 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Los intérpretes de música urbana Zion, a la derecha, y Lennox, a la izquierda, cantanton juntos nuevamente en el vigesimooctavo concierto de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.
Los intérpretes de música urbana Zion, a la derecha, y Lennox, a la izquierda, cantanton juntos nuevamente en el vigesimooctavo concierto de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

San Juan, Puerto Rico - Había muchas expectativas en conocer quiénes serían los invitados de los tres conciertos de este fin de semana en la residencia “No me quiero ir de aquí”, de la súperestrella de la música urbana, Bad Bunny. Pasado el espectáculo del viernes, se puede decir que hubo un aumento en el número visitantes famosos presentes, tanto para cantar, como para disfrutarlo desde la casita.

RELACIONADAS

En términos de la participación artística, la gran sorpresa de la noche fue la presencia de los intérpretes urbanos puertorriqueños Zion y Lennox, quienes no habían vuelto a cantar juntos desde que anunciaron su separación profesional a finales del 2024. En medio de la algarabía del público presente en el Coliseo de Puerto Rico, el dúo cantó varios de sus éxitos, incluyendo “Yo voy”, “Pierdo la cabeza” y “Otra vez”. Ambos se mantuvieron en el balcón de la casita mientras cantaban.

De igual manera, regresaron a la residencia los artistas Dei V y Omar Courtz, quienes acompañaron a Bad Bunny desde el techo de la residencia para interpretar el tema “Veldá” del álbum “Debí tirar más fotos”.

En cuanto a los invitados que se disfrutaron el espectáculo número 28 de la residencia, desde el balcón de la casita, se dejaron ver varias súperestrellas de la música como el colombiano Maluma, el rapero estadounidense Fat Joe, el puertorriqueño Nío García, el español Saiko y los productores puertorriqueños Francisco Saldaña y Víctor Cabrera, conocidos como Luny Tunes. También se pudo ver entre los asistentes al comunicador puertorriqueño Jorge Pabón “Molusco”, junto con su hijo Ocean.

El sábado y el domingo se llevarán a cabo las funciones número 29 y 30, las que aparentan ser, hasta el momento, las últimas dos de la residencia “No me quiero ir de aquí”. Al igual que el espectáculo del viernes, comenzarán a las 8:30 p.m., tal y como había anunciado la producción durante la pasada semana.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas
Bad Bunny Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot Música urbana
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día".
