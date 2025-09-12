Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de septiembre de 2025
79°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Juntas en la isla Alicia Machado y Maripily Rivera para ir a la residencia de Bad Bunny

Hoy, viernes, la venezolana y la boricua se fueron de compras

12 de septiembre de 2025 - 7:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alicia Machado llegó a la isla junto a su hija Dinorah Valentina. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Después del anuncio de su retiro de los “reality shows”, poco se sabe de los nuevos planes de la exreina de belleza venezolana Alicia Machado para su vida profesional. Con un poco más de espacio en su agenda para dedicarle a sus amigos y familiares, la actriz llegó a Puerto Rico para disfrutar de la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny.

RELACIONADAS

Machado arribó a la isla ayer junto a la modelo Maripily Rivera y su hija Dinorah Valentina. También vino la Miss Mundo Puerto Rico 1994 , Joyce Giraud, su pareja sentimental Michael Ohoven y sus hijos Valentino y Leonardo.

“Hola, mis amores, llegando a Puerto Rico, y estoy rodeada de reinas de belleza, de Joyce Giraud y Alicia Machado. Y el guapo marido de Goyce y los dos nenes, mírenlos, mírenlos, mírenlos. Y ahí está la diseñadora que tengo al frente, la hija de Alicia, Dinorah”, reveló Rivera.

Tras esto, las exreinas acudieron a la publicación con mensajes llenos de cariño para su anfitriona.

“Te queremos mucho, amiga. Love You! Gracias por invitarnos. Mi hija y yo estamos tan emocionadas y pasar estos días juntas plan familiar. Puerto Rico siempre es y será el mejor plan”, expresó Machado. Giraud, por su parte, comentó: “Te quiero, mami”.

Esta tarde, la ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo se conectó con sus seguidores para presumir que se encontraba en la isla. También les deseó a todos un feliz fin de semana.

“Ya se conectaron. ¿Dónde creen que estamos? En Puerto Rico con la reina de Puerto Rico", comenzó Machado.

Rivera afirmó que se encontraba con la “mamasota venezolana” y no desaprovechó la ocasión para lanzar su distintiva frase “voto perdido”.

Según adelantaron, el plan de hoy fue ir de compras. Mañana, sábado, desayunarán en el Viejo San Juan y en la noche asistirán al concierto del exponente urbano vegabajeño.

Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. Manny Manuel vistió casi en combinación con la homenajeada de la noche.Maripily junto a su familia. "Me siento bendecida de poder celebrar un año más de vida. Escogí hacer un evento privado porque quería estar rodeada de mi familia y mis amigos. Gracias a mi equipo de trabajo por su labor inquebrantable y por apoyarme a seguir facturando. Desde que gané La Casa de los Famosos no hemos parado y esto apenas comienza", expresó jubilosa la empresaria.
1 / 8 | ¡Maripily celebra sus 48 años! . Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. - Suministrada
Tags
Alicia MachadoMaripilyBad BunnyConciertosColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: