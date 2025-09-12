Juntas en la isla Alicia Machado y Maripily Rivera para ir a la residencia de Bad Bunny

Después del anuncio de su retiro de los “reality shows”, poco se sabe de los nuevos planes de la exreina de belleza venezolana Alicia Machado para su vida profesional. Con un poco más de espacio en su agenda para dedicarle a sus amigos y familiares, la actriz llegó a Puerto Rico para disfrutar de la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny.

Machado arribó a la isla ayer junto a la modelo Maripily Rivera y su hija Dinorah Valentina. También vino la Miss Mundo Puerto Rico 1994 , Joyce Giraud, su pareja sentimental Michael Ohoven y sus hijos Valentino y Leonardo.

“Hola, mis amores, llegando a Puerto Rico, y estoy rodeada de reinas de belleza, de Joyce Giraud y Alicia Machado. Y el guapo marido de Goyce y los dos nenes, mírenlos, mírenlos, mírenlos. Y ahí está la diseñadora que tengo al frente, la hija de Alicia, Dinorah”, reveló Rivera.

Tras esto, las exreinas acudieron a la publicación con mensajes llenos de cariño para su anfitriona.

“Te queremos mucho, amiga. Love You! Gracias por invitarnos. Mi hija y yo estamos tan emocionadas y pasar estos días juntas plan familiar. Puerto Rico siempre es y será el mejor plan”, expresó Machado. Giraud, por su parte, comentó: “Te quiero, mami”.

Esta tarde, la ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo se conectó con sus seguidores para presumir que se encontraba en la isla. También les deseó a todos un feliz fin de semana.

“Ya se conectaron. ¿Dónde creen que estamos? En Puerto Rico con la reina de Puerto Rico", comenzó Machado.

Rivera afirmó que se encontraba con la “mamasota venezolana” y no desaprovechó la ocasión para lanzar su distintiva frase “voto perdido”.

Según adelantaron, el plan de hoy fue ir de compras. Mañana, sábado, desayunarán en el Viejo San Juan y en la noche asistirán al concierto del exponente urbano vegabajeño.