“Eres una candidata más”: el comentario de Alicia Machado que causó malestar esta “noche de nominación”

“Cuánto tiempo tiene una concursante para discutirle a los jueces. No, pero no, tú no tienes por qué discutir la decisión de los jueces. Si estás ahí es porque fallaste, y punto. No la estás respetando porque tenemos tres minutos escuchando. Eres una candidata más, igual que tus compañeras”, apuntó.