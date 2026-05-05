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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Enamorada Celinee Santos de Josh Martínez?: “Me gustan los tigres bien malos”

La dominicana y el cubano tuvieron una reveladora conversación previo a la noche de eliminación

5 de mayo de 2026 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Celinee Santos y Josh Martínez son actualmente dos de los participantes más comentados en la sexta temporada de "La casa de los famosos". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La relación entre Celinee Santos y Josh Martínez ha demostrado que en los “reality shows” la línea entre la lealtad y el conflicto es sumamente delgada. Tras semanas de una alianza aparentemente inquebrantable, las recientes escenas de celos, reclamos por terceros participantes y confrontaciones directas han puesto a prueba el vínculo emocional que mantenía unido a este dúo en “La casa de los famosos 6″ de Telemundo.

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Ayer, lunes, la exreina dominicana y el ganador de “Big Brother 19″ tuvieron una conversación que dejó sorprendidos a muchos. Todo comenzó cuando el cubano le comentó que llegó a pensar que entre ella y Kenny Rodríguez podría haber una afinidad.

“Yo te voy a decir algo: el único que pudo haber llamado mi atención, eras tú. Pa’ que tú sepas”, reveló Miss República Dominicana 2024.

Martínez se mostró sorprendido ante la confesión de su compañera de los “Guerreros de la Luz”. “¿No? Tras", expresó.

Santos, de igual modo, negó la posibilidad de una relación con el exparticipante de “Love Island 6″. A este, agregó, lo aprecia como si fuera su hermano.

La beldad, asimismo, cerró la conversación con otras palabras que han dado mucho de qué hablar durante las últimas horas. “A mí me gustan los niños buenos, pero tengo dos extremos. O me gustan los niños buenos o los tigres bien malos”, subrayó.

La isla Indian Creek en Miami, Florida, tiene solo 41 propiedades privadas, lo que la convierte en una de las comunidades más exclusivas y privadas del mundo.Es conocida como el “búnker de los billonarios” debido a la concentración de personas extremadamente ricas y famosas que viven allí.Actualmente, el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, negocia comprar una casa de hasta $200 millones en Indian Creek.
1 / 16 | FOTOS | Dentro del “búnker de los billonarios”: quiénes viven en Indian Creek. La isla Indian Creek en Miami, Florida, tiene solo 41 propiedades privadas, lo que la convierte en una de las comunidades más exclusivas y privadas del mundo.
Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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