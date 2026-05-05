¿Enamorada Celinee Santos de Josh Martínez?: “Me gustan los tigres bien malos”
La dominicana y el cubano tuvieron una reveladora conversación previo a la noche de eliminación
5 de mayo de 2026 - 2:55 PM
5 de mayo de 2026 - 2:55 PM
La relación entre Celinee Santos y Josh Martínez ha demostrado que en los “reality shows” la línea entre la lealtad y el conflicto es sumamente delgada. Tras semanas de una alianza aparentemente inquebrantable, las recientes escenas de celos, reclamos por terceros participantes y confrontaciones directas han puesto a prueba el vínculo emocional que mantenía unido a este dúo en “La casa de los famosos 6″ de Telemundo.
Ayer, lunes, la exreina dominicana y el ganador de “Big Brother 19″ tuvieron una conversación que dejó sorprendidos a muchos. Todo comenzó cuando el cubano le comentó que llegó a pensar que entre ella y Kenny Rodríguez podría haber una afinidad.
“Yo te voy a decir algo: el único que pudo haber llamado mi atención, eras tú. Pa’ que tú sepas”, reveló Miss República Dominicana 2024.
Martínez se mostró sorprendido ante la confesión de su compañera de los “Guerreros de la Luz”. “¿No? Tras", expresó.
Santos, de igual modo, negó la posibilidad de una relación con el exparticipante de “Love Island 6″. A este, agregó, lo aprecia como si fuera su hermano.
La beldad, asimismo, cerró la conversación con otras palabras que han dado mucho de qué hablar durante las últimas horas. “A mí me gustan los niños buenos, pero tengo dos extremos. O me gustan los niños buenos o los tigres bien malos”, subrayó.
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