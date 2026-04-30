Caeli se salva de las nominaciones en “La casa de los famosos 6″
La undécima gala dejó a prácticamente todos los participantes —a excepción del líder y las nuevas integrantes— con un pie fuera de la competencia
30 de abril de 2026 - 5:20 PM
30 de abril de 2026 - 5:20 PM
El juego en “La casa de los famosos 6″ ha dejado de ser una convivencia para convertirse en un campo de batalla matemático. Con la reciente nominación masiva, el destino de figuras clave como Fabio Agostini, Luis Coronel y Celinee Santos pende de un hilo y deja la decisión final totalmente en manos del público.
¿Quién se despide este lunes? La incertidumbre reina en la mansión de “La Jefa” después de que la undécima gala dejara a prácticamente todos los participantes —a excepción del líder y las nuevas integrantes— con un pie fuera de la competencia. Aquí te contamos quiénes son los nominados.
Los nominados actuales son: Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Kenny Rodríguez, Eduardo Antonio “El Divo”, Luis Coronel, Yoridán Martínez, Curvy Zelma, Stefano Piccioni y Celinee Santos.
Caeli Santaolalla, por su parte, logró salvarse a sí misma gracias a la dinámica.
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