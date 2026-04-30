Caeli se salva de las nominaciones en “La casa de los famosos 6″

El juego en “La casa de los famosos 6″ ha dejado de ser una convivencia para convertirse en un campo de batalla matemático. Con la reciente nominación masiva, el destino de figuras clave como Fabio Agostini, Luis Coronel y Celinee Santos pende de un hilo y deja la decisión final totalmente en manos del público.

¿Quién se despide este lunes? La incertidumbre reina en la mansión de “La Jefa” después de que la undécima gala dejara a prácticamente todos los participantes —a excepción del líder y las nuevas integrantes— con un pie fuera de la competencia. Aquí te contamos quiénes son los nominados.

Caeli Santaolalla, por su parte, logró salvarse a sí misma gracias a la dinámica.

El proceso de votación es gratuito y se realiza exclusivamente de forma digital:

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Acceder al sitio oficial: Ingresa a la sección de votaciones en telemundo.com . Identificarse: Debes registrarte o iniciar sesión utilizando una cuenta de Facebook o un correo electrónico de Google/Gmail. Seleccionar al participante: Busca la fotografía y el nombre del famoso que quieres salvar y haz clic sobre su imagen. Confirmar el voto: Presiona el botón que dice “Vota” o “Enviar voto” para que tu elección quede registrada.