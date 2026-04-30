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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caeli se salva de las nominaciones en “La casa de los famosos 6″

La undécima gala dejó a prácticamente todos los participantes —a excepción del líder y las nuevas integrantes— con un pie fuera de la competencia

30 de abril de 2026 - 5:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caeli se ha consolidado como una de las jugadoras más estratégicas y polémicas de la temporada. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El juego en “La casa de los famosos 6″ ha dejado de ser una convivencia para convertirse en un campo de batalla matemático. Con la reciente nominación masiva, el destino de figuras clave como Fabio Agostini, Luis Coronel y Celinee Santos pende de un hilo y deja la decisión final totalmente en manos del público.

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¿Quién se despide este lunes? La incertidumbre reina en la mansión de “La Jefa” después de que la undécima gala dejara a prácticamente todos los participantes —a excepción del líder y las nuevas integrantes— con un pie fuera de la competencia. Aquí te contamos quiénes son los nominados.

Los nominados actuales son: Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Kenny Rodríguez, Eduardo Antonio “El Divo”, Luis Coronel, Yoridán Martínez, Curvy Zelma, Stefano Piccioni y Celinee Santos.

Caeli Santaolalla, por su parte, logró salvarse a sí misma gracias a la dinámica.

El proceso de votación es gratuito y se realiza exclusivamente de forma digital:

  1. Acceder al sitio oficial: Ingresa a la sección de votaciones en telemundo.com .
  2. Identificarse: Debes registrarte o iniciar sesión utilizando una cuenta de Facebook o un correo electrónico de Google/Gmail.
  3. Seleccionar al participante: Busca la fotografía y el nombre del famoso que quieres salvar y haz clic sobre su imagen.
  4. Confirmar el voto: Presiona el botón que dice “Vota” o “Enviar voto” para que tu elección quede registrada.
Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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