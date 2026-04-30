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“Esto sí es un ‘show’”: Herbert Cruz y Dionicio se unirán a Johnny Ray en su nuevo espectáculo

El estreno será este fin de semana en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce

30 de abril de 2026 - 4:16 PM

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Herbert Cruz, Johnny Ray y Dionicio. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Johnny Ray subirá el telón este fin de semana de su nueva revista musical “Esto sí es un ‘show’… ‘Forever Iconic’”, y ya presentó oficialmente a los dos invitados especiales que lo acompañarán en escena: el veterano comediante Herbert Cruz y Dionicio, ganador de la séptima temporada de “Objetivo Fama”.

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Este sábado 2 y domingo 3 de mayo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce , Johnny Ray hará un despliegue de todos sus talentos.

“Estoy muy emocionado de contar con dos personas tan talentosas como mi amigo de tantos años Herbert Cruz y el talentoso joven Dionicio. Herbert es un actor y comediante que sabe leer al público boricua y que convierte cualquier frase que diga en carcajadas. Dionicio representa el presente y el futuro, un muchacho con una voz que impacta. Juntar la comedia de calibre y una voz que eriza la piel en un mismo escenario no ocurre todos los días. Con estos dos ‘Esto sí es un ‘show’… ‘Forever Iconic’’ se convierte en historia”, indicó el anfitrión.

Al preguntarle a Cruz lo que representa este “show” para él indicó: “Trabajar con Johnny Ray es trabajar con un maestro de la comedia en Puerto Rico. Él entiende al pueblo, su picardía, sus alegrías y sus luchas. Les aseguro que saldrán livianitos de todos esos problemas que los tienen hasta el cuello. Con Johnny en tarima, el país entero se olvida de los males… ¡porque esto sí es un ‘show’!”

Por su parte, el ganador de “Objetivo Fama” expresó: “Compartir escenario con Johnny Ray es un honor inmenso. ‘Objetivo Fama’ me enseñó que ‘el que no arriesga, no gana’, y hoy Puerto Rico me sigue dando oportunidades que jamás imaginé. Prometo entregar mi ser en el escenario de Bellas Artes porque esta isla me dio la oportunidad de volver a soñar. Con Johnny Ray vamos a hacer historia… ¡esto sí es un ‘show!’”

Después del estreno, el espectáculo se presentará el 16 y 17 de mayo en el Teatro Yagüez de Mayagüez, el sábado 23 de mayo en el Teatro Ideal de Yauco y el domingo 24 de mayo en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián.

“Estoy agradecido , emocionado y listo pa’ romper tarima con estos dos monstruos” finalizó Johnny Ray.

Los boletos están disponibles en Ticketera.

Johnny Ray tendrá en mayo su espectáculo denominado “Esto Sí Es un Show Forever Iconic”, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media.En el espectáculo reunirá a todos los personajes a los que le dio vida en la televisión. A continuación algunos de ellos.Johnny Ray como Don Kink.
1 / 14 | FOTOS: Los personajes de Johnny Ray ¿Los conoces a todos?. Johnny Ray tendrá en mayo su espectáculo denominado “Esto Sí Es un Show Forever Iconic”, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Johnny RayCentro de Bellas Artes Luis A. FerréHerbert CruzComedia
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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