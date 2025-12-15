De Venezuela a Puerto Rico: el camino a la fama de Dionicio

Más que un concursante de un “reality show”, Dionicio Antonio Matos Santiago representa un puente cultural entre Venezuela y Puerto Rico. Su victoria en “Objetivo Fama” el pasado mes de noviembre resonó profundamente en la diáspora venezolana y la comunidad puertorriqueña, como símbolo de esperanza y la materialización del sueño de un inmigrante que llegó a la isla con solo $34 en el bolsillo para audicionar, un detalle que tocó el corazón de muchos.

A solo días de culminar el 2025, el cantante de 30 años no tiene más que palabras de agradecimiento por todo lo que ha ocurrido en su vida personal y profesional. La competencia de canto, que tuvo lugar de agosto a noviembre, según el nacido en Zulia, lo transformó como persona y como artista.

“’Objetivo Fama’ hizo de mí una mejor persona, pero también está haciendo de mí un mejor artista. Estoy empezando a conocer de la industria, de ver cómo se está moviendo esto, porque yo, la verdad, no había tenido experiencia antes con nada parecido a lo que estoy viendo ahora mismo”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

Tras la culminación del “reality show” producido por Soraya Sánchez, Matos Santiago comenzó a trabajar en su álbum musical que lanzará bajo el sello de Duars Entertainment. De igual manera, como parte del proceso de establecerse en la isla, se ha dedicado a conocer sobre la cultura y geografía nacional.

“Gracias a Dios, tengo un equipo de trabajo que está apoyando lo que yo quiero hacer, no me están imponiendo nada. También me están guiando porque hay cosas que yo todavía no sé y que tengo que aprender. Quiero seguir la línea del ‘chayaneo’ porque es algo que me gusta y algo que a la gente también le gusta, y como el artista se le debe al público, llegamos a un buen consenso”, adelantó sobre el estilo musical en el que enfocará su carrera.

De dónde viene

Desde que tiene memoria, Matos Santiago soñó con ser artista. De hecho, su madre siempre le cuenta que nació con los ojos bien abiertos y riéndose.

“Como siempre he dicho, soy un joven soñador, que aspira a demasiado, que le apunta a la luna para pegarle aunque sea a la nube”, describió.

El deseo de poner su nombre en la historia del entretenimiento latino lo llevó a aprovechar cada oportunidad que se le presentaba. Sus inicios, contó, fueron en el colegio y en el grupo de gaitas de su comunidad.

“Una vez me fui a una emisora así, sin permiso. ¿Aquí hay un programa de niños? Yo quiero saber si puedo estar. Entonces me dijeron: sí, puedes ver. Cuando salí, me metí en la cabina y me pusieron a decir algo como: son las 8.45 a.m., aquí por Máxima 104.3. Era lo único que me sabía. Así de metido soy yo y así logré estar un tiempito haciendo radio de niños”, recordó.

Antes de llegar a Estados Unidos, el artista llegó a varios países junto a su padre, quien trabajaba en la industria del petróleo. Hace nueve años, especificó, se estableció en Miami, Florida, donde no le fue como esperaba.

“Al igual que a muchos, tocó comenzar de cero, con una nueva cultura, todo completamente distinto a lo que estaba acostumbrado, y estaba muy solo”, comenzó. “También me mudé a Miami porque quise estudiar y me fue peor en el sentido de que me costó mucho más porque tuve que estudiar actuación para televisión, cine y teatro porque me decían que cantaba muy bien, pero que no transmitía nada. Fue ahí cuando dije: de acuerdo, tengo que meterle mano a esto”, añadió.

Lo anterior, subrayó, es una conducta común en su personalidad. Las deficiencias, comentó, las convierte en oportunidades de crecimiento.

“Empecé a tomar clases, pero eran muy costosas. Entonces, buscar dónde vivir, pagar las clases. Era: o como, o tomo la clase. Para morirme tengo que pasar tres días de hambre, mejor tomo mi clase y mañana como. Muchas veces fue así”, confesó antes de irrumpir en llanto.

Al final, indicó, todo valió la pena. Esta etapa, sin saberlo, lo preparó para “Objetivo Fama”, una academia que aprovechó y respetó como ningún otro.

“Por eso es que yo valoraba cada clase de baile, cada clase de canto, porque yo sé lo que cuesta una clase. Yo sé lo que cuesta pagar cada cosa. Entonces, a veces, cuando tienes que elegir entre comer o tomar la clase, si tú quieres ser grande y lograr algo importante, comer puede esperar un poquito. Por eso agradezco todo eso y por eso lloro tanto”, sostuvo.

Enamorado

Todavía son muchos los que suspiran al recordar la romántica propuesta de Matos Santiago a la puertorriqueña Vicky Carbonell en plena gala 11. Su afinidad, contrario a lo que algunos pensaron, continuó después de la gran final que se celebró el pasado 2 de noviembre.

“Excelentemente bien, gracias a Dios con Vicky todo va muy bien. Su familia ha sido un gran apoyo para mí durante todo este tiempo y ella también. Empezamos conociendo la calle, tú sabes, cómo se maneja. Ya estoy intentando manejar sin GPS, su familia me invita a comer, su abuelita me dice: cuando usted quiera venir a comer, esta es tu casa o no me has llamado. Es decir, por familia no va a ser”, comunicó.

De igual manera, las familias de sus compañeros del “reality show” también lo han acogido como un integrante, respectivamente. Estos lazos, mencionó, lo han llevado a conocer municipios más retirados del área metropolitana como Santa Isabel, donde se presentó recientemente en la celebración de pueblo en honor a Cristian Diana, segundo finalista de “Objetivo Fama”.

30 segundos para presentarse

Como parte de su proceso de formación artística, Matos Santiago ha asistido a conciertos de exponentes boricuas como Chayanne y Ednita Nazario. Allí, como era de esperarse, se ha encontrado a otros grandes como Gilberto Santa Rosa.

“Cuando voy en el carro, voy pensando, ¿qué le digo? O sea, tengo 30 segundos para captar la atención de ellos, y estoy pensando, estoy investigando, pero todo pasa tan rápido que una vez allí, fluyo, pero voy preparando mentalmente. Siempre lo que trato es de pedirle algún consejo, porque soy un artista nuevo”, exteriorizó.

Al final, enfatizó, busca presentarse como un colega que los admira y reconoce su trayectoria. Los cantantes, por su parte, también lo reconocen y felicitan por el logro alcanzado.

Navideño

Dionicio pasará sus primeras Navidades en Puerto Rico. (Xavier Araújo)

El ganador absoluto de “Objetivo Fama” se considera todo un fiestero. Por eso, al elegir a Puerto Rico como su nuevo lugar de residencia, siente que ganó dos veces.

“Yo fiesteo hasta mayo. El plan estas Navidades es pasarlas aquí, en Puerto Rico. Todo el mundo me las ha pintado de que son las mejores, y pues yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así que voy con todo lo que venga”, aseguró.

El cantante venezolano está abierto a invitaciones para hacer lo que más le apasiona: cantar. Esta, agregó, será la mejor forma de retribuirle a los boricuas todo el apoyo brindado en la competencia.

Para concluir, este diario le preguntó a Matos Santiago qué le regalaría a la presentadora Jimena Gállego y a la modelo Maripily Rivera esta Navidad. Sus respuestas no tardaron.

“A Jimena le regalaría una cena hecha por mí. Ella es mexicana y su comida es muy rica, pero me gustaría que probara la mía. También le regalaría unas coronas porque le gustan y por su ‘show’ ‘Reinas de corazones’”, dijo.

A Maripily, comentó, “le regalaría un concierto privado para ella y sus amigos. Ella ha sido un apoyo, me ha dado muchos consejos, es una amistad que respeto y me alegra tener”.