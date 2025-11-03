Opinión
Suscriptores
3 de noviembre de 2025
82°bruma
Entretenimiento Música
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

¿Quién es Dionicio Matos, el venezolano que conquistó “Objetivo Fama”?

El público lo eligió como su favorito en el regreso del “reality show” más esperado de la televisión boricua

3 de noviembre de 2025 - 5:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dionicio Matos, ganador de Objetivo Fama 2025. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Luego de 14 semanas de competencia, Dionicio Matos se convirtió la noche del domingo, 2 de noviembre, en la nueva estrella de la música tras resultar ganador de la séptima edición de “Objetivo Fama”.

Su perseverancia, humildad, disciplina y talento indiscutible lo llevaron a conquistar los corazones de los fieles fanáticos del “reality show” que se transmitió por Telemundo y que regresó tras 16 años de ausencia.

Tras este triunfo, Matos recibió como premio un cheque de $50,000, así como un contrato discográfico con Duars Entertainment para dar comienzo a su carrera artística.

Pero ¿quién es “Dio”, como cariñosamente lo llamaban en la casa-estudio?

Aquí te contamos:

Tiene 30 años de edad y nació en Ciudad Ojeda, estado Zulia, en Venezuela. Desde pequeño, es un apasionado de la música, lo que lo llevó a participar, a los 10 años, en una competencia de su tierra natal llamada “Mini Futuras Estrellas”, donde debutó como cantante principalmente al ritmo de la gaita zuliana, un género tradicional de su región.

En busca de mejores oportunidades, llegó junto a su familia a Estados Unidos cuando tenía aproximadamente 20 años. Actualmente reside en el estado de Indiana.

Para audicionar, viajó a Puerto Rico y se presentó en las audiciones celebradas en el municipio de Aguadilla. Según contó su compañero de competencia y primer finalista, el puertorriqueño Cristian Diana, el joven venezolano llegó a la isla con una maleta llena de sueños y 34 dólares.

Según expresó durante su presentación, cuando se dieron a conocer a los 20 participantes de esta edición el pasado 26 de julio de 2025, antes de entrar a “Objetivo Fama” había intentado participar unas cuatro ocasiones en una competencia. “Después de cuatro intentos, en 20 años, ya por fin formo parte de un programa en el que siempre soñé estar”, comentó en aquel momento.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

Se describe como un muchacho “migrante, que busca sus sueños y que solamente está buscando una oportunidad”.

El joven definió como “ganar” el hecho de haber sido seleccionado como uno de los participantes de esta nueva edición. “Yo siento que ya yo gané. Entre miles de personas, pasé a los 25, pasé a los 20. ¿Qué es ganar para ustedes? Para mí, yo gané”, declaró en aquella entrevista en julio.

Durante su paso por la competencia, interpretaciones de temas como “Esta ausencia” de David Bisbal, “Pégate” de Ricky Martin y “Salomé” de Chayanne fueron solo algunas de las presentaciones que lo llevaron a destacarse y posicionarse como uno de los grandes favoritos para ganar.

“Solamente estoy agradecido… esta isla ha hecho de mí una nueva persona y yo le quiero dar esta persona a todo Puerto Rico”, sostuvo Matos emocionado al ganar.

El próximo 14 de diciembre, el público tendrá la oportunidad de volver a ver a los 20 participantes en un mismo escenario, en un concierto que se llevará a cabo en el Coca-Cola Music Hall.

Con su victoria, Dionicio Matos no solo celebra el inicio de una nueva etapa profesional, sino también el ver realizado un sueño que lo impulsó a cruzar fronteras.

La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. Dionicio Matos, Cristian Diana, Yancy Abríl y Sheila Miranda interpretaron "Mejor que ayer" de Diego Torres.Además, un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 23 | Talento, intensidad y emoción: lo que ocurrió en la gran final de Objetivo Fama. La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada
