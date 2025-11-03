Opinión
Feriados
3 de noviembre de 2025
80°ligeramente nublado
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Apagón en la final de “Objetivo Fama”: público mantiene el entusiasmo y conmueven a Jimena Gállego

“Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”, exclamó el público desde el Centro de Bellas Artes de Caguas

3 de noviembre de 2025 - 8:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los finalistas en la alfombra azul de la gala final de Objetivo fama (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Caguas - En medio de la gala final de la competencia de canto “Objetivo Fama”, que se lleva a cabo la noche del domingo desde el Centro de Bellas Artes de Caguas, el número musical de los participantes se vio interrumpido por unos minutos debido a un corte de energía eléctrica.

“¡Viva Puerto Rico!”, exclamó una de las finalistas, Sheila Miranda, quien se disponía a interpretar el tema “Luna”, de Ana Gabriel.

Mientras regresaba la energía al venue cagüeño, el público presente gritó a coro: “Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”.

Un emotivo momento se vivió cuando una de las presentadoras del programa, la mexicana Jimena Gállego, salió llorando del backstage para felicitar a los boricuas.

“Es increíble porque este es el esfuerzo de mucha gente, y que les haya pasado esto, y ustedes con ese entusiasmo. Por eso los amo, Puerto Rico”, sostuvo emocionada.

Cabe destacar que el apagón duró pocos minutos, por lo que la transmisión a través de Telemundo regresó y continuó según lo planificado.

La velada continúa, además, con las presentaciones de Christian Diana, Yancy Abril y Dionicio Matos.

El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $50,000 y un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.

Objetivo Fama Telemundo Energía eléctrica Jimena Gállego
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
