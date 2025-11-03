Apagón en la final de “Objetivo Fama”: público mantiene el entusiasmo y conmueven a Jimena Gállego

Caguas - En medio de la gala final de la competencia de canto “Objetivo Fama”, que se lleva a cabo la noche del domingo desde el Centro de Bellas Artes de Caguas, el número musical de los participantes se vio interrumpido por unos minutos debido a un corte de energía eléctrica.

“¡Viva Puerto Rico!”, exclamó una de las finalistas, Sheila Miranda, quien se disponía a interpretar el tema “Luna”, de Ana Gabriel.

Mientras regresaba la energía al venue cagüeño, el público presente gritó a coro: “Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”.

Un emotivo momento se vivió cuando una de las presentadoras del programa, la mexicana Jimena Gállego, salió llorando del backstage para felicitar a los boricuas.

“Es increíble porque este es el esfuerzo de mucha gente, y que les haya pasado esto, y ustedes con ese entusiasmo. Por eso los amo, Puerto Rico”, sostuvo emocionada.

Cabe destacar que el apagón duró pocos minutos, por lo que la transmisión a través de Telemundo regresó y continuó según lo planificado.

La velada continúa, además, con las presentaciones de Christian Diana, Yancy Abril y Dionicio Matos.