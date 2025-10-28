Guillermo Villa: el “príncipe encantador” de “Objetivo Fama”

Dicen que, en ocasiones, “perder es ganar”. A veces, no obtener el resultado deseado puede redundar en algo beneficioso a largo plazo: experiencia, carácter y sabiduría, lo que resulta en un crecimiento personal más valioso que la victoria superficial en sí misma.

La frase anterior es una de las más repetidas en las publicaciones en las redes sociales de la boricua Ariana Babilonia tras su sorpresiva eliminación del “reality show” “Objetivo Fama” el pasado sábado, 25 de octubre. Además de las oportunidades que muchos auguran para la joven de 21 años, resaltan que su ganancia también fue en amor.

Quienes han seguido el concurso de canto a través del “livestream” y de las redes sociales fueron testigos de cómo, semana tras semana, el novio de Babilonia, el creador de contenido Guillermo Villa, se las ingeniaba para sorprenderla con un ramo o arreglo floral. Cada sábado, el empresario hizo a sus fans parte de esta tierna sorpresa.

“El príncipe encantador”, “Es que yo amo ese amor bonito limpio y tierno” y “Kany García no ganó y mira la clase de artista que es. El futuro que le espera será mucho más grande”, son tres de los tantos comentarios que sus seguidores, amigos y familiares han realizado en las cuentas de ambos influencers, de la producción y de Telemundo Puerto Rico.

Esta semana, horas después de darse a conocer el nombre de los cuatro finalistas de “Objetivo Fama 2025″, Villa exteriorizó sus sentimientos hacia la última eliminada de la temporada. La gran final se vivirá este domingo, 2 de noviembre.

“Ariana ayer se eliminó de la competencia y solo quiero expresar lo feliz y orgulloso que estoy de ti por todo lo que hiciste. Eres una artista completa y no me cabe dudas de que esto es solo el comienzo de todo lo grande que está por llegarte. Síganla para que estén pendientes de todo lo que pasará en su carrera de ahora en adelante”, comenzó.

El exparticipante de “¡Claro que baila!″ de Wapa Televisión, agregó: ”Eres súper disciplinada y eso te hará llegar a lugares que jamás imaginaste. Ya me veo en el ‘Choli’ viendo un concierto tuyo con ‘sold out’. Para mí eres una ganadora además de toda la gente que te ganaste durante tu transcurso en la competencia. Estoy seguro que mucha gente te ama y que al igual que yo somos tus fans. Fueron 4 meses difíciles, no solo para mí porque sé que para ti también, pero estoy seguro de que la relación agarró mucha fuerza y que podremos con todo. Eres y por siempre quiero que seas la mujer de mi ‘vita’. Te amo".