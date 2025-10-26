Opinión
26 de octubre de 2025
Ellos son los cuatro finalistas de “Objetivo Fama”

El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $50,000 y un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment

26 de octubre de 2025 - 10:23 PM

Christian Diana, Sheila Miranda, Yancy Abríl y Dionicio Matos, finalistas de "Objetivo Fama". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Llegó el momento de la verdad. Después de 13 semanas, esta noche, se dio a conocer el nombre de los cuatro finalistas de “Objetivo Fama”.

Christian Diana, Sheila Miranda, Yancy Abríl y Dionicio Matos se medirán en la gran final, que tendrá lugar el domingo, 2 de noviembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Mientras tanto, Noelyz Vázquez y Ariana Babilonia se convirtieron en las últimas dos eliminadas.

La gala 13 de “Objetivo Fama” arrancó con los seis semifinalistas, quienes interpretaron el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, “Despacito”. Luego, comenzó la ronda de presentaciones individuales.

Vázquez, puertorriqueña radicada en Florida, subió al escenario con “Se nos rompió el amor” de Rocío Jurado. Esto confirmó que cuando llega a los estribillos, es “insuperable”.

México se alegró cuando mencionaron a Miranda, quien esta semana cantó “Ángel” de Yuridia. El jurado describió a la joven como “otra persona” muy distinta a la que llegó. Su crecimiento, añadieron, es digno de reconocimiento.

Para Diana no fue su mejor noche. Aún así, la versión del boricua de “Yo nací para amarte” de Alejandro Fernández lo consolidó como una “estrella” y posible finalista.

Babilonia se llevó la primera “tripleta” de la noche. La puertorriqueña interpretó “Cuando una mujer” de Melina León y evidenció su crecimiento a lo largo de la temporada.

Matos, de Venezuela, logró una ovación de pie de parte de la audiencia y del panel de jueces con “Esta ausencia” de David Bisbal. Abríl, de República Dominicana, también lo logró con “Procuro olvidarte” de Aitiana.

Ambos competidores, mencionaron los expertos, elevaron el nivel de dificultad del “reality show”. Con sus presentaciones concluyó la primera parte del “show”.

Esta noche, asimismo, supuso el reencuentro de las 20 estrellas de “Objetivo Fama” en el escenario. Juntos, interpretaron el tema oficial de la competencia “Échale ganas”.

La segunda parte de la velada definió la gran final del domingo. Esta vez, los seis semifinalistas deleitaron con su mejor canción de la temporada.

Estas fueron las mejores presentaciones de “Objetivo Fama” 2025:

  • Christian Diana - “Ábrazame muy fuerte” de Juan Gabriel
  • Noelyz Vázquez - “El me mintió” de Amanda Miguel
  • Yancy Abríl - “Tormento” de Mon Laferte
  • Sheila Miranda - “Basta ya” de Olga Tañón
  • Dionicio Matos - “Salomé” de Chayanne
  • Ariana Babilonia - “Ya te olvidé” de Yuridia
Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

Objetivo FamatelevisiónMúsicaReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
