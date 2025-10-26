Ellos son los cuatro finalistas de “Objetivo Fama”

Llegó el momento de la verdad. Después de 13 semanas, esta noche, se dio a conocer el nombre de los cuatro finalistas de “Objetivo Fama”.

Christian Diana, Sheila Miranda, Yancy Abríl y Dionicio Matos se medirán en la gran final, que tendrá lugar el domingo, 2 de noviembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Mientras tanto, Noelyz Vázquez y Ariana Babilonia se convirtieron en las últimas dos eliminadas.

La gala 13 de “Objetivo Fama” arrancó con los seis semifinalistas, quienes interpretaron el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, “Despacito”. Luego, comenzó la ronda de presentaciones individuales.

Vázquez, puertorriqueña radicada en Florida, subió al escenario con “Se nos rompió el amor” de Rocío Jurado. Esto confirmó que cuando llega a los estribillos, es “insuperable”.

México se alegró cuando mencionaron a Miranda, quien esta semana cantó “Ángel” de Yuridia. El jurado describió a la joven como “otra persona” muy distinta a la que llegó. Su crecimiento, añadieron, es digno de reconocimiento.

Para Diana no fue su mejor noche. Aún así, la versión del boricua de “Yo nací para amarte” de Alejandro Fernández lo consolidó como una “estrella” y posible finalista.

Babilonia se llevó la primera “tripleta” de la noche. La puertorriqueña interpretó “Cuando una mujer” de Melina León y evidenció su crecimiento a lo largo de la temporada.

Matos, de Venezuela, logró una ovación de pie de parte de la audiencia y del panel de jueces con “Esta ausencia” de David Bisbal. Abríl, de República Dominicana, también lo logró con “Procuro olvidarte” de Aitiana.

Ambos competidores, mencionaron los expertos, elevaron el nivel de dificultad del “reality show”. Con sus presentaciones concluyó la primera parte del “show”.

Esta noche, asimismo, supuso el reencuentro de las 20 estrellas de “Objetivo Fama” en el escenario. Juntos, interpretaron el tema oficial de la competencia “Échale ganas”.

La segunda parte de la velada definió la gran final del domingo. Esta vez, los seis semifinalistas deleitaron con su mejor canción de la temporada.

Estas fueron las mejores presentaciones de “Objetivo Fama” 2025:

Christian Diana - “Ábrazame muy fuerte” de Juan Gabriel

“Ábrazame muy fuerte” de Noelyz Vázquez - “El me mintió” de Amanda Miguel

“El me mintió” de Yancy Abríl - “Tormento” de Mon Laferte

“Tormento” de Mon Laferte Sheila Miranda - “Basta ya” de Olga Tañón

“Basta ya” de Dionicio Matos - “Salomé” de Chayanne

“Salomé” de Ariana Babilonia - “Ya te olvidé” de Yuridia