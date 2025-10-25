Opinión
25 de octubre de 2025
78°lluvia ligera
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

El consejo de Janina al futuro ganador de Objetivo Fama: “Dejen los pies en la tierra”

La primera ganadora revive su paso por la competencia y aconseja a los finalistas de esta edición

25 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Janina, ganadora de la primera edición de Objetivo Fama. (Pablo Martínez Rodríguez)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Guaynabo - A tan solo días de la gran final de “Objetivo Fama”, la primera ganadora del concurso, Janina Irizarry, compartió su visión sobre el impacto del programa y su relevancia en la formación de nuevos artistas.

En esta etapa decisiva, El Nuevo Día conversó con la voz de “Hoy vuelvo yo”, quien reflexionó sobre las cualidades que debe tener el próximo ganador y ofreció sus consejos para aprovechar al máximo esta oportunidad hacia la fama.

Janina, ganadora de la primera edición en 2004, reconoce que la industria musical es una completamente diferente a la que ella se enfrentó hace 21 años, un factor importante que entiende debe tener bien en cuenta quien logre convertirse en el triunfador de esta temporada, que se transmite por Telemundo.

¿Qué cualidades cree que debe tener el próximo ganador o ganadora del programa?, preguntó este rotativo.

“Tienes que ser genuino”, enfatizó rápidamente. “Esa es la clave de tú ganar un programa como este y poder tener una carrera exitosa”.

“También debe ser fiel a quien eres, especialmente este año, que el sistema de votaciones cambió”, destacó. “La cámara retrata todo y la gente todo lo ve. Tú puedes pararte allí y decir: ‘yo soy esto’, pero la gente siempre ve. Pienso que eso fue lo que hizo que yo ganara. Yo me trepaba allí a cantar y lo hacía para mí. Me lo gozaba todos los sábados como si fuese la última noche que iba a estar allí”, recordó sobre aquella noche en la que se impuso ante Sheila Romero, Éktor Rivera y Daniel Rodríguez, quienes alcanzaron el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

“Esto es algo que le he dicho a los chicos cada vez que he tenido la oportunidad de estar con ellos. Tienes que ser un todo. Tienes que poder dar un espectáculo en el escenario y, a la vez, tener la capacidad de que la gente se identifique contigo. Ya a este punto de la competencia, todos tienen talento… está difícil”, aseguró.

La cantante también reconoció que el concurso ha sabido adaptarse a los tiempos y que, aunque el público y las herramientas han cambiado, la esencia de la competencia sigue siendo la misma: encontrar voces auténticas.

Ahora que la competencia está en su etapa final, ¿qué consejo le daría al futuro ganador para aprovechar al máximo esta oportunidad?

“Déjame pensar… porque los tiempos han cambiado. Pero, sin embargo, yo pienso que mantenerte fiel a quien eres es primordial. Hay que ser amable con todo el mundo y ser agradecido de las oportunidades que se te dan. Y es que, a veces, hay muchas de estas personas que empiezan sus carreras y se les suben los humos bien rápido. Y se les olvida de dónde salieron. El entrar a un sitio y saludar a todas las personas que están alrededor tuyo… esas son cosas que, además, te hacen mejor persona y hacen que tu camino en esta carrera sea más fácil, bonito y real”.

En tanto, y con la experiencia que le ha dado el tiempo y las lecciones aprendidas en su trayectoria, Janina enfatizo la importancia de la humildad y la autenticidad como pilares para una carrera artística.

“Dejen los pies en la tierra, porque tú estás aquí un día, pero hay mucha competencia”, sostuvo al destacar la inmediatez de hoy día en la industria músical.

“Ahora tenemos acceso a todo, antes no lo había, y ahora todo el mundo tiene acceso a un artista nuevo o a una canción nueva con solo abrir una de las plataformas digitales inmediatamente. Ya la gente puede cambiar el canal. Que mantengan su esencia; es bien importante”, finalizó.

La gran final de Objetivo Fama se llevará a cabo el domingo, 2 de noviembre, desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.

