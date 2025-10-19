Dionicio se consolida como uno de los favoritos de “Objetivo Fama” con “Pégate” de Ricky Martin

Fuerza, pasión y energía son tres palabras que describen el talento de la cantante ponceña Ednita Nazario. Esta noche, la intérprete de 70 años llegó al escenario de “Objetivo Fama” para unirse a los ocho participantes en la apertura de la duodécima gala con el tema “Sobrevivo”.

Según las nuevas reglas de la competencia, el grupo de semifinalistas se reduciría a seis. Así las cosas, Yancy fue la primera en asegurar otra semana en la competencia. La dominicana radicada en Brooklyn deleitó con la canción “No te mentía” de Nazario.

Puerto Rico celebró con la mención de Christian, quien interpretó “Si una vez” de Selena versión de Manny Manuel. El jurado resaltó que la personalidad del participante es una de sus grandes fortalezas. Aunque arrancó bien, confrontó algunos problemas de dicción.

Sheila demostró más evolución con el éxito de la “Diva Ponceña” “Lo que son las cosas”. Según Nazario, la mexicana la conmovió y la felicitó por apropiarse de la pieza

Otra boricua que permanece en “Objetivo Fama” fue Ariana, quien esta semana interpretó “A que no te vas” de la artista invitada. La también creadora de contenido defendió el tema con altura. En su evaluación, el jurado la felicitó por mantenerse constante a lo largo de la temporada.

Dionicio, por su parte, se consolidó como uno de los favoritos para ganar la competencia. El venezolano puso a todos a gozar con “Pégate” de Ricky Martin. Una de lo comentarios que dejó a muchos sorprendidos fue el de Ana Isabelle, quien aseguró que si el joven no ocupaba un lugar en la final, no asistiría a la gala.

La gala número 12 dio paso a que los participantes se dividieran en dos cuartetos: uno femenino y uno masculino. Las chicas sonaron espectaculares al ritmo de “No”, también de Nazario y Natalia Jiménez. Los chicos, por su parte, lo dieron todo con “Aquí estoy yo” de Luis Fonsi, Aleks Syntek, Noel Schajris y David Bisbal.

Al final de la velada, Noelyz, Gustavo y Kevin quedaron en peligro para abandonar la competencia. El jurado, al igual que la semana pasada, lamentó que la primera se encontrara en dicha posición.

El primer eliminado fue Kevin, quien, según el licenciado Roberto Sueiro, interpretó la “canción más bonita de la temporada”. Asimismo, Gustavo, también se despidió de la competencia a un paso de la final.