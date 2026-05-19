Erick “Chicho” Rodríguez triunfa en la gran final de “Super Chef Celebrities 5”
El actor se alzó la noche del lunes con el pilón dorado y el gran premio de $40,000
19 de mayo de 2026 - 9:06 PM
19 de mayo de 2026 - 9:06 PM
La exitosa competencia de cocina “Super Chef Celebrities”, de Wapa Televisión, ya tiene un nuevo integrante en su placa de ganadores: Erick “Chicho” Rodríguez, quien se alzó la noche del lunes con el pilón dorado y el gran premio de $40,000 en la gran final de la quinta temporada.
“Esto es para toda la gente que siempre ha quedado en segundo lugar, y parecería que no salimos de ahí. Mano, el primer lugar ya lo tenemos hace rato, porque siempre nos sostenemos y no morimos arrodillaos. Y para toda la gente que trabaja fuertemente y siente que no los ven, aquí está el resultado”, expresó entre lágrimas y emoción el también actor al escuchar el resultado.
Y es que, luego de 15 semanas repletas de recetas con mucho sabor, caóticas compras en el supermercado, varas y fogones, fueron los actores Laura Alemán y Rodríguez quienes lograron superar todas las pruebas en los ardientes fogones y conquistar el exigente paladar de los denominados “Jueces del Olimpo”, compuesto por la chef Giovanna Huyke, el chef Enrique Piñeiro y el chef Héctor Rosa.
“No olviden lo que he repetido constantemente: sentido de urgencia… y probar”, sostuvo más temprano Piñeiro antes de arrancar la última cocinada de la temporada.
Como era de esperar, el menú era uno digno de un gran cierre de edición:
Cada uno de los jueces presentó, paso a paso, la preparación de los platillos para beneficio de los concursantes, quienes luego eligieron sus estaciones y comenzaron a cocinar.
Durante el transcurso del programa, recibieron la visita de amigos y familiares para darles el último “shot” de energía y apoyo.
Las celebridades que completaron el grupo de participantes desde el pasado martes, 3 de febrero, fueron la actriz Linnette Torres; el creador de contenido Humberto Ríos, conocido como Bert del West; la actriz Laura Alemán; el empresario Julio César Sanabria; Michelle López, presentadora de “Lo sé todo”; y Alwin Vázquez, cantante y líder comunitario de escuela bíblica.
A estos se sumaron la creadora de contenido Mela Pabón; el músico Gerardo Rivas; y Xiomara Ríos, comentarista deportiva. El grupo también lo integraron el creador de contenido Ocean Pabón; la boxeadora profesional Kiria Tapia; Edwin Emil Moro, actor y comediante; Ámbar Bonilla, cantante y actriz de teatro; Erick “Chicho” Rodríguez, actor y terapeuta sistémico; la presentadora y modelo Vivianie Díaz; el exbaloncelista y comentarista deportivo Alí Berdiel; la animadora y locutora Bebé Maldonado; y el actor internacional y cantante Fernando Allende.
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