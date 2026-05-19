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Erick “Chicho” Rodríguez triunfa en la gran final de “Super Chef Celebrities 5”

El actor se alzó la noche del lunes con el pilón dorado y el gran premio de $40,000

19 de mayo de 2026 - 9:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Erick “Chicho” Rodríguez, ganador de la quinta temporada de Super Chef Celebrities. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La exitosa competencia de cocina “Super Chef Celebrities”, de Wapa Televisión, ya tiene un nuevo integrante en su placa de ganadores: Erick “Chicho” Rodríguez, quien se alzó la noche del lunes con el pilón dorado y el gran premio de $40,000 en la gran final de la quinta temporada.

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“Esto es para toda la gente que siempre ha quedado en segundo lugar, y parecería que no salimos de ahí. Mano, el primer lugar ya lo tenemos hace rato, porque siempre nos sostenemos y no morimos arrodillaos. Y para toda la gente que trabaja fuertemente y siente que no los ven, aquí está el resultado”, expresó entre lágrimas y emoción el también actor al escuchar el resultado.

Y es que, luego de 15 semanas repletas de recetas con mucho sabor, caóticas compras en el supermercado, varas y fogones, fueron los actores Laura Alemán y Rodríguez quienes lograron superar todas las pruebas en los ardientes fogones y conquistar el exigente paladar de los denominados “Jueces del Olimpo”, compuesto por la chef Giovanna Huyke, el chef Enrique Piñeiro y el chef Héctor Rosa.

“No olviden lo que he repetido constantemente: sentido de urgencia… y probar”, sostuvo más temprano Piñeiro antes de arrancar la última cocinada de la temporada.

Finalistas de Super Chef Celebrities.
Finalistas de Super Chef Celebrities. (Suministrada)

Como era de esperar, el menú era uno digno de un gran cierre de edición:

  • Aperitivo: Mosaico de salmón y atún con china, mango y flores comestibles.
  • Plato principal: NY steak con salsa y un flan salado de setas y queso gouda.
  • Postre: esfera de chocolate blanco, rellena de dulce de china mandarina. Además, debían hacer una figura de chocolate y un nido crumble.

Cada uno de los jueces presentó, paso a paso, la preparación de los platillos para beneficio de los concursantes, quienes luego eligieron sus estaciones y comenzaron a cocinar.

Durante el transcurso del programa, recibieron la visita de amigos y familiares para darles el último “shot” de energía y apoyo.

¿Quiénes formaron parte de la quinta temporada?

Las celebridades que completaron el grupo de participantes desde el pasado martes, 3 de febrero, fueron la actriz Linnette Torres; el creador de contenido Humberto Ríos, conocido como Bert del West; la actriz Laura Alemán; el empresario Julio César Sanabria; Michelle López, presentadora de “Lo sé todo”; y Alwin Vázquez, cantante y líder comunitario de escuela bíblica.

A estos se sumaron la creadora de contenido Mela Pabón; el músico Gerardo Rivas; y Xiomara Ríos, comentarista deportiva. El grupo también lo integraron el creador de contenido Ocean Pabón; la boxeadora profesional Kiria Tapia; Edwin Emil Moro, actor y comediante; Ámbar Bonilla, cantante y actriz de teatro; Erick “Chicho” Rodríguez, actor y terapeuta sistémico; la presentadora y modelo Vivianie Díaz; el exbaloncelista y comentarista deportivo Alí Berdiel; la animadora y locutora Bebé Maldonado; y el actor internacional y cantante Fernando Allende.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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