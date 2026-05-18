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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Así fue la emotiva despedida de Anderson Cooper del programa “60 Minutes” de CBS

El periodista estadounidense dejó el emblemático espacio informativo que ocupó durante 20 años

18 de mayo de 2026 - 1:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anderson Cooper ya había avanzado en los últimos meses su intención de dejar ’60 Minutes’ para concentrarse en su trabajo en CNN. (Evan Agostini)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El periodista estadounidense Anderson Cooper se despidió del programa “60 Minutes” tras dos décadas en el emblemático espacio informativo de la cadena CBS, en el que comenzó a colaborar a mediados de la década de los 2000.

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En un segmento grabado específicamente con motivo de su despedida, Cooper puso fin a esta trayectoria anhelando que el núcleo del programa “permanezca siempre intacto”.

“Considero que la independencia de "60 Minutes" ha sido fundamental”, añadió.

El periodista hizo un repaso a sus 20 años en CBS y se mostró visiblemente emocionado al pronunciar su despedida final: “Soy Anderson Cooper”, repitió a cámara más de tres veces.

El periodista, de 58 años, mantendrá, no obstante, su relación con CNN, donde seguirá al frente de su programa nocturno ‘Anderson Cooper 360°’ y otros proyectos como el especial de Año Nuevo, tras renovar su contrato en diciembre de 2025.

Cooper ya había avanzado en los últimos meses su intención de dejar ’60 Minutes’ para concentrarse en su trabajo en CNN y disponer de más tiempo para su vida familiar, una decisión que enmarca su salida en un movimiento personal y no en una ruptura con CBS.

“Durante todo el tiempo que he realizado reportajes para ’60 Minutes’, mi trabajo a tiempo completo ha estado en CNN, y sigue estándolo”, comentó Cooper.

Sin embargo, su salida coincide con un momento de profundos cambios en CBS, con la llegada en octubre de la actua redactora jefe, Bari Weiss, y una ola de recortes impulsada por el conglomerado de medios Paramount que derivó en la eliminación de al menos cien puestos de trabajo en CBS News y la cancelación de múltiples programas de esta cadena.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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