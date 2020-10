La actriz Jennifer Lawrence reveló la semana pasada que tuvo una fuerte conversación con Anderson Cooper, luego de que el periodista de CNN indicara que la actriz había fingido la caída que tuvo mientras subía los escalones del escenario para aceptar su Oscar en el 2013.

Según indicó Lawrence en el podcast “Absolutely Not”, de Heather McMahan, estaba muy nerviosa la noche en que competía en la categoría de mejor actriz por su papel en “Silver Linings Playbook”. “Tenía todo en mi cabeza”, indicó la actriz en el programa que se emitió el pasado miércoles. “Estaba muy, muy nerviosa, pero estaba lista. Toda la adrenalina desaparece y llamaron mi nombre. Estaba eufórica y en estado de shock. Luego me caí y borré todo de mi mente. Mi cerebro se quedó en blanco. Ahora puedo mirar hacia atrás a ese momento con cariño, pero durante mucho tiempo la caída fue muy traumática para mí”.

Tres días después de que ocurriera la caída, Lawrence mencionó que escuchó a Anderson Cooper en su programa decir: “Bueno, obviamente ella fingió la caída”. Para la actriz nominada en cuatro ocasiones para los premios Oscar, las palabras del periodista fueron “devastadoras, porque fue una humillación horrible para mí”.

Sin embargo, la primera vez que se encontró con Cooper, le dejó claro que su caída no fue fingida. “Lo vi en una fiesta de Navidad y se lo hice saber. Un amigo me dijo que se me salía una vena por los ojos”, comentó Lawrence. “Le dije ‘¿Alguna vez has intentado subir escaleras con un vestido de fiesta? Entonces, ¿cómo sabes que fingí?’”.

Lawrence mencionó en el podcast que Cooper le dio una disculpa “maravillosa” tan pronto ella le hizo el comentario. Razón por la cual la artista piensa que ahora son buenos amigos.