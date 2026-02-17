Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Anderson Cooper dice que deja “60 Minutes”, pero que se queda en CNN

Su salida se produce en medio de la reciente agitación del programa

17 de febrero de 2026 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anderson Cooper (Evan Agostini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Anderson Cooper, que ha sido reportero de “60 Minutes” de la CBS durante las dos últimas décadas, además de presentador de un programa de noticias entre semana en la CNN, dijo el lunes que deja la emisión de la CBS para pasar más tiempo con su familia.

Su decisión llega en un momento de agitación en “60 Minutos”. Cooper apareció en el programa el domingo por la noche, presentando un breve reportaje sobre el cineasta Ken Burns. No es probable que sea su última vez en el programa; se espera que termine la actual temporada de emisión, que finaliza en mayo.

“Ser corresponsal de ’60 Minutos’ ha sido uno de los grandes honores de mi carrera”, dijo Cooper en un comunicado. “He podido contar historias increíbles y trabajar con algunos de los mejores productores, editores y cámaras del sector. Durante casi 20 años, he podido compaginar mis trabajos en la CNN y la CBS, pero ahora tengo hijos pequeños y quiero pasar el mayor tiempo posible con ellos, mientras ellos todavía quieran pasar tiempo conmigo.”

La salida de Cooper del que sigue siendo el programa más prestigioso de los informativos de televisión seguramente suscitará preguntas sobre si tuvo algo que ver con la dirección de Bari Weiss, redactora jefe de CBS News desde el pasado otoño. El portavoz de Cooper dijo el lunes que no tenía ningún comentario adicional.

Desde la temporada televisiva 2006-2007 colabora con “60 Minutes” en un acuerdo único de trabajo compartido con la CNN. Su programa de noticias por cable en horario de máxima audiencia, “Anderson Cooper 360”, se emite desde 2003.

En un comunicado, CBS News elogió a Cooper por sus dos décadas de trabajo.

“Le estamos agradecidos por dedicar gran parte de su vida a esta emisión, y entendemos la importancia de pasar más tiempo con la familia”, dijo la CBS. “‘60 Minutos’ estará aquí si alguna vez quiere volver”.

Su salida se produce en un momento de malestar en el noticiario de los domingos por la noche, conocido por su cronómetro. Bajo la dirección de Weiss, en diciembre el programa retrasó en el último minuto la emisión de un reportaje de la corresponsal Sharyn Alfonsi sobre la política de inmigración de la administración Trump. Ella dijo que era necesario un mayor esfuerzo para conseguir una entrevista con funcionarios de la administración, mientras que Alfonsi se quejó en privado de que la decisión era de naturaleza política. El reportaje se emitió un mes después con comentarios adicionales de la administración, pero sin entrevistas ante la cámara.

El presidente Donald Trump demandó a “60 Minutes” por la forma en que trató una entrevista con su oponente en las elecciones de 2024, Kamala Harris. Para consternación de muchos en la emisión, la empresa matriz de CBS, Paramount Global, llegó a un acuerdo extrajudicial con Trump.

La salida de Cooper de la CBS fue comunicada por primera vez por el sitio de noticias en línea Breaker.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
