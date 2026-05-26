Policía pide ayuda para identificar a sospechoso de robo en megatienda de Bayamón

La Policía busca identificar a un hombre que, tras ser intervenido por personal de seguridad de una megatienda en Bayamón, presuntamente forcejeó con ellos y se marchó con mercancía sin pagar.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo en la tienda Walmart ubicada en Plaza del Sol.

De acuerdo con el informe policiaco, el hombre llegó hasta el establecimiento y se apropió de mercancía valorada en aproximadamente $325. Al intentar salir de la tienda, personal de seguridad intervino con él, momento en que se produjo un presunto forcejeo.

Posteriormente, el individuo abandonó el lugar con la propiedad sin pagar por ella, detalló la Policía.

El hombre fue descrito como de tez negra, de cabello negro, de entre 30 y 40 años y con un peso estimado unas 170 libras.