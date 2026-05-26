Policía pide ayuda para identificar a sospechoso de robo en megatienda de Bayamón
El hombre presuntamente forcejeó con personal de seguridad antes de abandonar el lugar con la mercancía
26 de mayo de 2026 - 7:57 AM
26 de mayo de 2026 - 7:57 AM
La Policía busca identificar a un hombre que, tras ser intervenido por personal de seguridad de una megatienda en Bayamón, presuntamente forcejeó con ellos y se marchó con mercancía sin pagar.
Según la Uniformada, los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo en la tienda Walmart ubicada en Plaza del Sol.
De acuerdo con el informe policiaco, el hombre llegó hasta el establecimiento y se apropió de mercancía valorada en aproximadamente $325. Al intentar salir de la tienda, personal de seguridad intervino con él, momento en que se produjo un presunto forcejeo.
Posteriormente, el individuo abandonó el lugar con la propiedad sin pagar por ella, detalló la Policía.
El hombre fue descrito como de tez negra, de cabello negro, de entre 30 y 40 años y con un peso estimado unas 170 libras.
Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
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