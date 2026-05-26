Robo en Barranquitas: hurtan cofres con prendas de oro y relojes de una residencia

Un escalamiento reportado en una residencia de Barranquitas dejó pérdidas estimadas en $4,000, luego de que alguien rompiera una ventana y se apropiara de relojes y prendas de oro.

Según la Policía, los hechos fueron reportados el 24 de mayo de 2026, a eso de las 2:40 p.m., en una vivienda ubicada en el kilómetro 3.3 de la carretera 771, en el barrio Barrancas.

De acuerdo con la Uniformada, el querellante alegó que alguien rompió una ventana para lograr acceso al interior de la residencia.

Una vez dentro, la persona se apropió de cinco relojes marca Invicta y varios cofres con prendas de oro. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $4,000.