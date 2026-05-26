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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Robo en Barranquitas: hurtan cofres con prendas de oro y relojes de una residencia

El sospechoso habría roto la ventana de la vivienda, localizada en el barrio Barrancas

26 de mayo de 2026 - 8:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los ladrones cargaron con cadenas, celulares y dinero en efectivo. (Archivo)
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito para continuar con la investigación.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un escalamiento reportado en una residencia de Barranquitas dejó pérdidas estimadas en $4,000, luego de que alguien rompiera una ventana y se apropiara de relojes y prendas de oro.

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Según la Policía, los hechos fueron reportados el 24 de mayo de 2026, a eso de las 2:40 p.m., en una vivienda ubicada en el kilómetro 3.3 de la carretera 771, en el barrio Barrancas.

De acuerdo con la Uniformada, el querellante alegó que alguien rompió una ventana para lograr acceso al interior de la residencia.

Una vez dentro, la persona se apropió de cinco relojes marca Invicta y varios cofres con prendas de oro. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $4,000.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito para continuar con la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBarranquitasEscalamientoRobos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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