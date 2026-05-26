Entraron por una ventana: roban lujosos relojes, cadena de oro y pistola en Vega Alta

Un escalamiento reportado en la madrugada de este martes en Vega Alta dejó como saldo el hurto de dos relojes, una cadena de oro con diamantes, una pistola y otras pertenencias, informó la Policía.

La Uniformada indicó que los hechos ocurrieron en una residencia ubicada en la calle Caimán, sector Santa Rosa del barrio Bajuras.

Según las autoridades, el querellante, de 22 años, alegó que se percató de que alguien forzó la ventana de su cuarto y logró acceso al interior de la residencia.

Una vez dentro, la persona se apropió de un teléfono iPhone, dos relojes —uno Technomarin y otro Rolex—, una cadena de oro con diamantes y una pistola Glock, modelo X19, calibre 9 milímetros, con número de serie CDXL577.

Además, se llevaron un abastecedor con 60 municiones.

Al momento, el perjudicado no había estimado el valor de la propiedad hurtada.