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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Entraron por una ventana: roban lujosos relojes, cadena de oro y pistola en Vega Alta

El querellante, de 22 años, alegó que alguien forzó el acceso a su residencia y se llevó artículos personales

26 de mayo de 2026 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para liderar la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un escalamiento reportado en la madrugada de este martes en Vega Alta dejó como saldo el hurto de dos relojes, una cadena de oro con diamantes, una pistola y otras pertenencias, informó la Policía.

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La Uniformada indicó que los hechos ocurrieron en una residencia ubicada en la calle Caimán, sector Santa Rosa del barrio Bajuras.

Según las autoridades, el querellante, de 22 años, alegó que se percató de que alguien forzó la ventana de su cuarto y logró acceso al interior de la residencia.

Una vez dentro, la persona se apropió de un teléfono iPhone, dos relojes —uno Technomarin y otro Rolex—, una cadena de oro con diamantes y una pistola Glock, modelo X19, calibre 9 milímetros, con número de serie CDXL577.

Además, se llevaron un abastecedor con 60 municiones.

Al momento, el perjudicado no había estimado el valor de la propiedad hurtada.

El agente Wilfredo Ruiz, del Distrito de Vega Alta, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para liderar la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVega AltaRobosArmas de fuego
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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