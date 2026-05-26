Bajo amenaza: la desconfianza de residentes complica la lucha contra el brote de ébola en Congo

Bunia - Cada vez que Vanny Birungi, voluntaria de la Cruz Roja en el este del Congo, sale a concienciar sobre el último brote de ébola, cuando los casos sospechosos se acercan a los 1,000, se enfrenta a una doble amenaza.

Uno es el raro tipo de ébola Bundibugyo, sin vacuna ni tratamiento. La otra es la ira y la desconfianza de los habitantes de Bunia, una ciudad situada en el centro del brote, que la han apedreado y agredido verbalmente.

“Seguimos diciéndoles que la enfermedad está ahí fuera. Algunos lo aceptan y otros no”, declaró Birungi a The Associated Press el lunes, mientras ella y sus colegas hablaban con grupos de personas en un barrio obrero bajo un sol abrasador.

Los trabajadores humanitarios corren especial peligro en esta inestable región, donde los residentes, como Birungi, llevan mucho tiempo bajo la amenaza de grupos armados que han matado a miles de personas y desplazado a muchas más en los últimos años.

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La confianza es difícil de encontrar entre la traumatizada población que desconfía de los forasteros, incluso de los que intentan desesperadamente contener el brote que se extiende rápidamente y que, según los expertos, se descubrió con semanas de retraso. La vigilancia de este tipo de enfermedades se ha visto debilitada por los recortes de la ayuda estadounidense y de otros países.

La Organización Mundial de la Salud afirma que se cree que una familia de murciélagos frugívoros son los huéspedes naturales de los virus que causan el ébola. Pero algunas personas no creen que el virus exista o se muestran escépticas sobre sus orígenes.

“Esta gente debería dejar de molestarnos. Solo quieren enriquecerse. No olvidemos que el ébola es un invento de los blancos”, declaró Pierre Basola, un vecino de Bunia de 56 años, que añadió: “Dejen de hablarme de todas formas”.

Los casos se acercan a 1,000 pero los centros de salud están quemados

En la última semana se han producido tres ataques contra centros sanitarios. El domingo, unos jóvenes enfurecidos irrumpieron en un hospital que trataba a enfermos de ébola, obligando al personal médico a evacuarlos mientras se oían disparos.

El sábado, un grupo de residentes prendió fuego a una tienda para casos sospechosos y confirmados de ébola gestionada por Médicos Sin Fronteras en Mongbwalu, y más de una docena de personas sospechosas de tener el virus huyeron. El jueves, un centro de Rwampara fue incendiado después de que se impidiera a sus familiares recuperar el cadáver de un hombre sospechoso de tener ébola.

La ira se amplifica cuando las prácticas de prevención del virus impiden a los seres queridos manipular los cadáveres en los ritos finales tras una enfermedad que algunos han descrito como repentina y dramática, con vómitos y hemorragias.

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El virus del ébola se propaga por contacto estrecho con fluidos corporales de pacientes enfermos o fallecidos, como sudor, sangre, heces o vómitos. Los expertos afirman que los trabajadores sanitarios y los familiares que atienden a los pacientes son los que corren mayor riesgo.

“La confianza es casi tan importante como la respuesta sanitaria, porque si se produce esta desconfianza masiva en las comunidades, no van a acudir a los centros de salud”, afirmó Heather Kerr, directora nacional del Comité Internacional de Rescate en el Congo.

El conflicto armado en la región plantea otro reto. Para viajar de Bunia, capital de la provincia de Ituri, a Mongbwalu, los grupos de ayuda se arriesgan a posibles ataques en una región situada a más de 1,000 kilómetros de la capital del Congo, Kinshasa.

Mientras tanto, el brote cuenta ya con más de 900 casos sospechosos y más de 220 muertes sospechosas, según declaró el lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Estamos poniéndonos al día con una epidemia que avanza muy deprisa”, afirmó.

“Lo dejamos todo en manos de Dios”

Mado Nditamba, residente de Bunia de 70 años, dijo que ha visto a estudiantes huir de los trabajadores humanitarios.

“La última vez que llegó el ébola, no fue a la escala que vemos hoy”, dijo Nditamba. “Pero esta epidemia de hoy es peor. Acudimos a los médicos de los hospitales, pero también mueren. Eso es lo que nos preocupa. No sabemos qué hacer y lo dejamos todo en manos de Dios”.

El Congo ha tenido 17 brotes de ébola, y la OMS afirma que el país está preparado para responder. Pero las primeras pruebas de este brote se realizaron para un tipo más común de ébola, con lo que se perdió un tiempo valioso. Los expertos siguen intentando determinar cuándo empezó este brote.

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Hay pocos lugares donde probar este tipo de Bundibugyo en una región donde las clínicas pueden funcionar con generadores, y un importante aeropuerto que sirve de centro humanitario lleva más de un año en manos de los rebeldes.

Los trabajadores sanitarios sobre el terreno han declarado a AP que no están preparados ni protegidos. Se desconoce el número de personas infectadas y algunas han muerto.

El domingo se informó de la muerte de un médico congoleño en Rwampara, según declaró a AP Rubens Dhedgia, coordinador de la respuesta al ébola en la región. En la vecina Uganda, donde un número mucho menor de casos ha empezado a propagarse después de que congoleños viajaran allí, al menos tres trabajadores sanitarios han resultado infectados.

Y quizás lo más preocupante es que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja afirma que tres voluntarios murieron en Mongbwalu, después de que, según cree, manipularan cadáveres el 27 de marzo durante un trabajo no relacionado con el ébola.

De confirmarse, esto retrasaría significativamente la cronología del brote desde la primera muerte confirmada a finales de abril en Bunia.

Algunos residentes siguen creyendo que el ébola es un mito

Mientras al menos el gerente de una funeraria desempolvaba ataúdes para su venta junto a una carretera de Bunia, los expertos informaron de la falta de confianza entre algunos residentes de la región que no creen que el virus exista.

Action Aid, otro de los grupos humanitarios internacionales que respondieron al brote, afirmó que sigue habiendo un alto nivel de escepticismo y falta de comprensión, citando a residentes a los que interrogó a mediados de mayo en la provincia de Ituri, justo después de que se anunciara el brote.

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“El único camino a seguir, en lo que respecta a este virus en particular, es el compromiso de la comunidad”, afirmó Yakubu Mohammed Saani, director nacional de Ayuda en Acción en el Congo.

Todavía no está claro cómo se mejorará, y rápidamente. Mientras tanto, tanto la OMS como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África creen que el brote es mayor que los casos notificados hasta ahora.

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