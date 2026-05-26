La policía en el noreste de España arrestó el martes al hijo de Isak Andic, el multimillonario fundador de la marca española de moda Mango, por presuntamente haber desempeñado un papel en su muerte.

1 / 12 Hijo del fundador de Mango deja temporalmente la vicepresidencia de la empresa para enfocarse en su defensa

Hijo del fundador de Mango deja temporalmente la vicepresidencia de la empresa para enfocarse en su defensa. La policía en el noreste de España arrestó el martes al hijo de Isak Andic, el multimillonario fundador de la marca española de moda Mango, por presuntamente haber desempeñado un papel en su muerte.

1 / 12 | Hijo del fundador de Mango deja temporalmente la vicepresidencia de la empresa para enfocarse en su defensa. La policía en el noreste de España arrestó el martes al hijo de Isak Andic, el multimillonario fundador de la marca española de moda Mango, por presuntamente haber desempeñado un papel en su muerte. - LLUIS GENE

Barcelona - Jonathan Andic, hijo del fundador del gigante textil Mango, anunció este martes que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía, aunque conservará sus responsabilidades en los “proyectos familiares, empresariales y sociales”, para centrarse en defender su inocencia, tras ser acusado de la muerte de su padre.

En una “carta abierta” dirigida a la plantilla de Mango, y remitida a EFE por portavoces autorizados de la familia, Jonathan Andic argumenta que la “atención y el foco” que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide “mantener el alto compromiso” que exigen sus responsabilidades en la compañía.

Andic fue detenido la semana pasada, y puesto en libertad bajo fianza de un millón de euros, por su presunta relación con el homicidio de su padre, Isak Andic, quien falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo.

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La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales.

Tras la reapertura, la policía catalana, que lleva el caso, dio un nuevo impulso y centró sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Así salió el hijo del fundador de Mango tras prestar millonaria fianza Jonathan Andic fue arrestado por presuntamente haber desempeñado un papel en la muerte de su padre.

Desde entonces, los agentes buscan indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango, un gigante textil español con más de 2,900 puntos de venta en más de 120 mercados en todo el mundo. En 2025 tuvo unos ingresos de 3,767 millones de euros.

Una acusación “injusta” y apoyo familiar

En la misiva, Jonathan Andic mantiene que la acusación de homicidio es “injusta e infundada” y denuncia que se haya construido un relato con una visión “descontextualizada y tergiversada” de lo sucedido, aunque se muestra convencido de que se demostrará su inocencia.

En ese sentido, asegura que siempre ha querido “profundamente” a los suyos y, “de una manera muy especial”, a su padre.

“Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos”, subraya el primogénito del fundador de Mango, tras insistir en que esas situaciones fueron superadas “con gran esfuerzo, generosidad y ayuda”.